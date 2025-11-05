Городовой / Город / Осенняя лихорадка: Петербург ринулся в ипотеку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу Город
Сами себе ревизоры: свыше тысячи петербургских учреждений прошли самопроверку на соблюдение правил благоустройства Город
Минздрав бьёт тревогу: соль и сахар в рационе россиян перешагнули опасную грань Город
Выборг хранит тайны: рабочие нашли кинжал кавказских горцев Город
Не по протоколу: студент университета МЧС в Петербурге сделал предложение прямо на профсоревнованиях Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Осенняя лихорадка: Петербург ринулся в ипотеку

Опубликовано: 5 ноября 2025 04:00
Осенняя лихорадка: Петербург ринулся в ипотеку
Осенняя лихорадка: Петербург ринулся в ипотеку
Городовой ру

После понижения ключевой ставки до 16,5% в конце октября наблюдается рост спроса на рыночные ипотечные кредиты.

В первые осенние недели 2025 года в Петербурге заметно увеличилось количество выданных ипотечных кредитов. В сентябре банки оформили 4083 договора, что на 18,6% больше, чем в августе.

Впервые с начала года месячный объём превысил четыре тысячи кредитов, сообщают «Ведомости».

Такое восстановление спроса стало особенно заметно после значительного снижения в июле 2024 года, когда были завершены льготные программы с процентной ставкой 8% и изменились условия получения семейной ипотеки под 6%.

В сентябре общий объём выданных жилищных займов достиг 23,02 миллиарда рублей, что превышает показатели августа на 14% и на 16,3% больше, чем год назад.

С увеличением объёма кредитования растёт и сумма просроченной задолженности. По данным на 1 октября, её размер по ипотеке составил 8,46 миллиарда рублей — это в два раза больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Доля просроченных выплат пока не превышает 0,72% от общего количества кредитов, что свидетельствует о контролируемой ситуации.

Средняя ставка по жилищным кредитам в сентябре составила 6,32%. Начиная с января, она постепенно повышалась, но значительная доля семейных займов позволяет ей держаться близко к отметке в 6%.

Благодаря этому для многих горожан условия по ипотеке остаются сравнительно привлекательными.

Ранее сообщалось, что в сентябре петербуржцы оформили кредиты на общую сумму 92,56 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью