Осенняя лихорадка: Петербург ринулся в ипотеку

После понижения ключевой ставки до 16,5% в конце октября наблюдается рост спроса на рыночные ипотечные кредиты.

В первые осенние недели 2025 года в Петербурге заметно увеличилось количество выданных ипотечных кредитов. В сентябре банки оформили 4083 договора, что на 18,6% больше, чем в августе.

Впервые с начала года месячный объём превысил четыре тысячи кредитов, сообщают «Ведомости».

Такое восстановление спроса стало особенно заметно после значительного снижения в июле 2024 года, когда были завершены льготные программы с процентной ставкой 8% и изменились условия получения семейной ипотеки под 6%.

В сентябре общий объём выданных жилищных займов достиг 23,02 миллиарда рублей, что превышает показатели августа на 14% и на 16,3% больше, чем год назад.

С увеличением объёма кредитования растёт и сумма просроченной задолженности. По данным на 1 октября, её размер по ипотеке составил 8,46 миллиарда рублей — это в два раза больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Доля просроченных выплат пока не превышает 0,72% от общего количества кредитов, что свидетельствует о контролируемой ситуации.

Средняя ставка по жилищным кредитам в сентябре составила 6,32%. Начиная с января, она постепенно повышалась, но значительная доля семейных займов позволяет ей держаться близко к отметке в 6%.

Благодаря этому для многих горожан условия по ипотеке остаются сравнительно привлекательными.

Ранее сообщалось, что в сентябре петербуржцы оформили кредиты на общую сумму 92,56 миллиарда рублей.