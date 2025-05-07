Как в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта?

Невский проспект был проектом самого Петра Великого. Существует мнение, что император хотел построить улицу, которая пересекает весь город по образу европейских примеров.

Начало XVIII века. Петербург еще молодой город, который разрастается на берегах Невы. Вокруг — топи, узкие тропы, редкие деревянные домики. И именно здесь началось строительство самой знаменитой улицы России — Невского проспекта. Вокруг создания дороги есть забавная история о просчетах строителей, которые создали излом на современной площади Восстания. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Почему понадобился Невский проспект?

Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром Великим как новая столица России, открытая для Европы и морских путей. Но чтобы город стал по-настоящему живым и удобным, нужна была хорошая дорога, которая связала бы его с остальной страной. Тогда из Москвы и Великого Новгорода к Петербургу вели старые Новгородские тракты.

Эти дороги были ненадежными: их часто размывало, особенно в районе Адмиралтейства. По ним трудно было возить продовольствие и стройматериалы. Петр I решил исправить ситуацию и задумал новую магистраль — дорогу, которая должна была стать главными южными воротами города.

Как строили Невский проспект?

История Невского началась в 1710 году, но тогда ему дали другое название. «Большая першпективная дорога» от слова «першпектива», что с немецкого означало «прямая дорога».

Существует история, что на самом деле, это была не одна дорога, а две: одна начиналась от Адмиралтейства, другая — от Александро-Невского монастыря. Эти две дороги прокладывались независимо и строители должны были встретиться, образовав единую магистраль. Однако просчеты при возведении дороги образовали излом, где сейчас и находится современная площадь Восстания.

В итоге Невский проспект не получился идеально ровным, как планировалось. Однако это маловероятно, так как многие источники утверждают, что обе дороги строились в разное время. А излом возник из-за особенностей местности и необходимости выбирать самый удобный путь через болота и реки, сообщает Петербург Центр.

Как Невский стал главной улицей Петербурга?

В 1720–1730-х годах дорогу замостили камнем, сделали ее более удобной для проезда и ходьбы. Вдоль проспекта посадили березы, превратив его в красивую аллею. Уже тогда Невский стал не просто дорогой, а настоящей городской улицей, центром жизни Петербурга.

Сегодня Невский — это почти 5 километров жизни, архитектуры, культуры и истории, которые начались с небольшой дороги на болоте и превратились в главную улицу одного из самых красивых городов мира.