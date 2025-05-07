Как в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта?

Начало XVIII века. Петербург еще молодой город, который разрастается на берегах Невы. Вокруг — топи, узкие тропы, редкие деревянные домики. И именно здесь началось строительство самой знаменитой улицы России — Невского проспекта. Вокруг создания дороги есть забавная история о просчетах строителей, которые создали излом на современной площади Восстания. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.
Почему понадобился Невский проспект?
Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром Великим как новая столица России, открытая для Европы и морских путей. Но чтобы город стал по-настоящему живым и удобным, нужна была хорошая дорога, которая связала бы его с остальной страной. Тогда из Москвы и Великого Новгорода к Петербургу вели старые Новгородские тракты.
Эти дороги были ненадежными: их часто размывало, особенно в районе Адмиралтейства. По ним трудно было возить продовольствие и стройматериалы. Петр I решил исправить ситуацию и задумал новую магистраль — дорогу, которая должна была стать главными южными воротами города.
Как строили Невский проспект?
История Невского началась в 1710 году, но тогда ему дали другое название. «Большая першпективная дорога» от слова «першпектива», что с немецкого означало «прямая дорога».
Существует история, что на самом деле, это была не одна дорога, а две: одна начиналась от Адмиралтейства, другая — от Александро-Невского монастыря. Эти две дороги прокладывались независимо и строители должны были встретиться, образовав единую магистраль. Однако просчеты при возведении дороги образовали излом, где сейчас и находится современная площадь Восстания.
В итоге Невский проспект не получился идеально ровным, как планировалось. Однако это маловероятно, так как многие источники утверждают, что обе дороги строились в разное время. А излом возник из-за особенностей местности и необходимости выбирать самый удобный путь через болота и реки, сообщает Петербург Центр.
Как Невский стал главной улицей Петербурга?
В 1720–1730-х годах дорогу замостили камнем, сделали ее более удобной для проезда и ходьбы. Вдоль проспекта посадили березы, превратив его в красивую аллею. Уже тогда Невский стал не просто дорогой, а настоящей городской улицей, центром жизни Петербурга.
Сегодня Невский — это почти 5 километров жизни, архитектуры, культуры и истории, которые начались с небольшой дороги на болоте и превратились в главную улицу одного из самых красивых городов мира.