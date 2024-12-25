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Маникюр подорожал: почему в Петербурге все реже записываются к мастерам  

25 декабря 2024 23:30
Маникюр, ногти покрыты красным лаком, поверх которого белым лаком нарисованы снежинки
Маникюр подорожал: почему в Петербурге все реже записываются к мастерам  
Городовой ру

Не поверите, но главным виновником оказался ЦентроБанк.

В Петербурге рынок маникюрных услуг переживает не лучшие времена. Спрос на эту популярную процедуру заметно снизился, а сами услуги подорожали в среднем на 20%. Причиной такого кризиса стал не только рост цен, но и перенасыщенность рынка.

По словам основателя и президента сети салонов красоты Игоря Стоянова, маникюрные салоны превратили этот сегмент в «красный океан». В то время как другие направления — барбершопы, лазерная терапия и общие услуги салонов красоты — остаются стабильными, конкуренция на рынке ногтевого сервиса достигла пика.

Почему маникюр стал дороже?

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами. Во-первых, повышение ключевой ставки Центробанком в ноябре заставило многих горожан пересмотреть свои траты. Бьюти-услуги, в том числе маникюр, оказались не в числе первоочередных расходов.

Во-вторых, сказался отток квалифицированных мастеров из ближнего зарубежья, вызванный нестабильным курсом валют. Резкий рост закупочных цен на материалы и увеличение логистических издержек сделали услуги маникюра ощутимо дороже.

Стоянов отметил, что мастера, не пересмотревшие свои расценки, сейчас работают себе в убыток. А для клиентов это означает выбор: либо переплачивать за качественные услуги, либо искать более доступные варианты, что не всегда безопасно.

Как не ошибиться с выбором мастера?

Подолог Татьяна Красюк советует внимательно относиться к выбору мастера. По ее словам, важно уточнить у специалиста, как проводится стерилизация инструментов. Это главный шаг к тому, чтобы обезопасить себя на маникюре. Кроме того, обратите внимание на дату розлива дезинфицирующей жидкости: использование просроченных составов недопустимо.

В Петербурге маникюр долгое время оставался одной из самых востребованных услуг, однако теперь горожанам все чаще приходится взвешивать, стоит ли записываться к мастеру. Тем не менее правильный выбор салона и мастера поможет получить качественную услугу без риска для здоровья, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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