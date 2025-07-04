От березового дыма до сладкой ванили: как прочувствовать Петербург по запаху

Петербург — город не только архитектуры и истории, но и уникальных запахов. Северную столицу можно ощутить с помощью уникальных ароматов, которые словно рассказывают историю города.

Прогуляться по улицам Петербурга — значит, вдыхать целую палитру ароматов, от пряных сладостей до запаха морской соли и старого чугуна. Можно пройти даже особенным маршрут благодаря запахам.

Запахи прошлого: конюшни и печной дым

В XVIII–XIX веках Петербург буквально пах конюшнями. Лошади были главным транспортом, и их запах был повсюду — на улицах, у парадных домов, в центре города.

Люди к этому привыкали, и для них это был привычный, почти домашний аромат. Даже сегодня в некоторых местах, например у Ленинградского зоопарка или в туристических районах, можно уловить оттенок тех времен.

Дело в том, что зоопарк находится прямо в центре города, а по улицам еще можно увидеть кареты, запряженные лошадьми, на которых катаются туристы.

Кроме того, в Петербурге долгое время топили дровами, а не углем, и запах березового дыма был неотъемлемой частью городской зимы.

Особенно хорошо это ощущается у старинных бань, например, Лоцманских, где до сих пор используют березовые поленья.

Промышленные ароматы: табак, пиво и резина

Петербург — город с богатой промышленной историей, и она тоже оставила свой след в запахах. В районе Техноложки стоял знаменитый табачный завод, который работал с XIX века.

Запах табака был здесь повседневным, но фабрика закрылась в начале 2000-х, и теперь этот аромат постепенно исчезает.

Пивоварение тоже было важной частью городской жизни. Калинкинский пивоваренный завод работал с 1795 года, а сегодня эту традицию продолжает компания AF Brew в районе Нарвской заставы.

Запах хмеля и солода — это еще одна нота в букете петербургских ароматов.

Особенный запах резины — наследие завода «Красный треугольник» на Обводном канале.

За полтора века работы там на кирпичах и стенах «въелся» этот специфический аромат, который останется на этом месте еще долго, даже если заводские корпуса будут перестроены.

Сладкие и пряные ароматы: ваниль, шоколад и кардамон

Петербург всегда славился своими кондитерскими фабриками. Фабрика «Жорж Борман» на улице Писарева — одна из старейших, с дореволюционной историей.

Здесь до сих пор пахнет ванилью, шоколадом и пряностями, что создает атмосферу уюта и праздника.

Еще одна легенда — фабрика имени Крупской, где производили знаменитые конфеты «Аленка» и «Мишка на Севере», передает телеканал Санкт-Петербург.

Хотя фабрика переехала в пригород в 2014 году, ее сладкий аромат до сих пор ассоциируется с центром города.

Современный Петербург

Конечно, не все запахи в Петербурге приятны. Жители жалуются на запахи канализации, свалок, выхлопных газов и мазута, особенно в промышленных районах и пригородах.

Власти пытаются решить эту проблему через законодательные инициативы по нормированию запахов и контролю источников загрязнений воздуха.

Но несмотря на это, город сохраняет свою уникальную атмосферу — смесь истории, природы и современности.

Петербург — это не только каменные дворцы и мосты, но и запахи, которые делают его живым и настоящим. От конюшен и печного дыма до шоколада и морского бриза — каждый аромат рассказывает свою историю.