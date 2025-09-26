Осторожно, история: что теперь нельзя делать с вывесками в Петербурге

Если документ вступит в силу, для размещения вывески будет достаточно воспользоваться загруженными на портал госуслуг эскизными проектами или материалами архитектурно-градостроительного облика здания.
Далее — лишь уведомить городские власти через тот же портал. Как пишет "Коммерсантъ", это проще, чем текущая процедура, требующая согласования с комитетом по печати.
Исключения
Новые правила не коснутся зданий, являющихся охраняемыми объектами культурного наследия.
Для всех остальных зданий уведомительный порядок допускается, если вывеска «не перекрывает знаки адресации» и располагается «не ближе двух метров от мемориальных досок и знаков дорожного движения».