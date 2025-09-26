Городовой / Город / Осторожно, история: что теперь нельзя делать с вывесками в Петербурге
Осторожно, история: что теперь нельзя делать с вывесками в Петербурге

Опубликовано: 26 сентября 2025 18:00
вывески Петербург
Осторожно, история: что теперь нельзя делать с вывесками в Петербурге
globallookpress/ Maksim Konstantinov

С 1 января 2026 года в Петербурге может быть введен уведомительный порядок размещения вывесок. Проект соответствующего постановления обещает значительное облегчение для предпринимателей.

Если документ вступит в силу, для размещения вывески будет достаточно воспользоваться загруженными на портал госуслуг эскизными проектами или материалами архитектурно-градостроительного облика здания.

Далее — лишь уведомить городские власти через тот же портал. Как пишет "Коммерсантъ", это проще, чем текущая процедура, требующая согласования с комитетом по печати.

Исключения

Новые правила не коснутся зданий, являющихся охраняемыми объектами культурного наследия.

Для всех остальных зданий уведомительный порядок допускается, если вывеска «не перекрывает знаки адресации» и располагается «не ближе двух метров от мемориальных досок и знаков дорожного движения».

Автор:
Ксения Пронина
Город
