От кирпича до Цоя: где найти бесплатные музеи Петербурга — точные адреса

В Петербурге есть множество возможностей просветиться культурно, в том числе увидеть некоторые музеи бесплатно.
Расскажем, куда стоит сходить и почему.
Горный музей — сокровищница под землей
Этот музей — настоящий кладезь для тех, кто любит природу и историю Земли. Здесь собрано больше 230 тысяч разных экспонатов — от огромных метеоритов до драгоценных камней.
Вам откроется дверь в подземный мир, который покажет настоящие сокровища природы. Музей работает с 1773 года, основан указом Екатерины II.
Адрес: Васильевский остров, 21-я линия, 2, его посещение бесплатно по субботам и по предварительной записи.
Арт-центр «Борей» — современное искусство и нетривиальные идеи
Если вам интересно современное искусство и хочется погрузиться в атмосферу творчества, добро пожаловать в «Борей». Этот арт-центр открыли еще в 90-х.
Здесь не только выставляют картины, но и проводят литературные вечера, философские чтения и презентации книг. Это место для тех, кому нравится интеллектуальный культурный досуг и свежие идеи в искусстве.
Адрес: Литейный проспект, 58. Вход в музей свободный, пишет Петербург Центр.
Музей фонарей — свет в истории Петербурга
В этом небольшом, но очень атмосферном музее на открытом воздухе вы увидите фонари разных времен — масляные, газовые, керосиновые и даже спиртовые.
Особый персонаж музея — скульптура фонарщика, которой даже приписывают волшебные свойства: говорят, если потереть ему нос, то заветные желания сбываются.
Адрес: улица Одесская, 1. Музей находится прямо на улице.
Музей «История петербургского кирпича» — необычная тема, на века
Хотите узнать, из чего построен Санкт-Петербург? Не просто кирпич, а кирпич, которому по две тысячи лет. Не шутка — в музее собраны древние образцы, доставленные из окрестностей Помпеи.
Также рассказывается история и технология производства кирпича, который использовали при возведении главных достопримечательностей города — Исаакия, Адмиралтейства, Юсуповского дворца.
Основателем музея стал доктор технических наук, который коллекционирует эти образцы с детства.
Адрес: улица Красноармейская, 4 (на базе СПб архитектурно-строительного университета). Музей можно посетить бесплатно, но по предварительной заявке.
Клуб-музей «Котельная Камчатка» — дом Виктора Цоя
Для поклонников группы «Кино» и Виктора Цоя это место — настоящий святой уголок. Здесь, в подвале на улице Блохина, Цой какое-то время работал кочегаром.
После смерти певца «Котельная Камчатка» стала музеем. В залах проходят небольшие рок-концерты, а в экспозиции можно увидеть личные вещи музыканта, включая гитару, на которой он играл.
История, атмосфера и музыка здесь ощущаются настолько живо, что хочется задержаться надолго.
Адрес: улица Блохина, 15. Днем вход в клуб-музей бесплатный. Однако во время концертов (обычно в вечернее время) необходимо приобретать билеты.
Петербург богат такими местами, куда можно зайти с комфортом и совершенно бесплатно. Это отличный способ познакомиться с городом, расширить кругозор и провести время за интересным занятием.