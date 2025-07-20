От кирпича до Цоя: где найти бесплатные музеи Петербурга — точные адреса

Северная столица дает возможность провести время с пользой и без затрат, погрузившись в историю и искусство.

В Петербурге есть множество возможностей просветиться культурно, в том числе увидеть некоторые музеи бесплатно.

Расскажем, куда стоит сходить и почему.

Горный музей — сокровищница под землей

Этот музей — настоящий кладезь для тех, кто любит природу и историю Земли. Здесь собрано больше 230 тысяч разных экспонатов — от огромных метеоритов до драгоценных камней.

Вам откроется дверь в подземный мир, который покажет настоящие сокровища природы. Музей работает с 1773 года, основан указом Екатерины II.

Адрес: Васильевский остров, 21-я линия, 2, его посещение бесплатно по субботам и по предварительной записи.

Арт-центр «Борей» — современное искусство и нетривиальные идеи

Если вам интересно современное искусство и хочется погрузиться в атмосферу творчества, добро пожаловать в «Борей». Этот арт-центр открыли еще в 90-х.

Здесь не только выставляют картины, но и проводят литературные вечера, философские чтения и презентации книг. Это место для тех, кому нравится интеллектуальный культурный досуг и свежие идеи в искусстве.

Адрес: Литейный проспект, 58. Вход в музей свободный, пишет Петербург Центр.

Музей фонарей — свет в истории Петербурга

В этом небольшом, но очень атмосферном музее на открытом воздухе вы увидите фонари разных времен — масляные, газовые, керосиновые и даже спиртовые.

Особый персонаж музея — скульптура фонарщика, которой даже приписывают волшебные свойства: говорят, если потереть ему нос, то заветные желания сбываются.

Адрес: улица Одесская, 1. Музей находится прямо на улице.

Музей «История петербургского кирпича» — необычная тема, на века

Хотите узнать, из чего построен Санкт-Петербург? Не просто кирпич, а кирпич, которому по две тысячи лет. Не шутка — в музее собраны древние образцы, доставленные из окрестностей Помпеи.

Также рассказывается история и технология производства кирпича, который использовали при возведении главных достопримечательностей города — Исаакия, Адмиралтейства, Юсуповского дворца.

Основателем музея стал доктор технических наук, который коллекционирует эти образцы с детства.

Адрес: улица Красноармейская, 4 (на базе СПб архитектурно-строительного университета). Музей можно посетить бесплатно, но по предварительной заявке.

Клуб-музей «Котельная Камчатка» — дом Виктора Цоя

Для поклонников группы «Кино» и Виктора Цоя это место — настоящий святой уголок. Здесь, в подвале на улице Блохина, Цой какое-то время работал кочегаром.

После смерти певца «Котельная Камчатка» стала музеем. В залах проходят небольшие рок-концерты, а в экспозиции можно увидеть личные вещи музыканта, включая гитару, на которой он играл.

История, атмосфера и музыка здесь ощущаются настолько живо, что хочется задержаться надолго.

Адрес: улица Блохина, 15. Днем вход в клуб-музей бесплатный. Однако во время концертов (обычно в вечернее время) необходимо приобретать билеты.

Петербург богат такими местами, куда можно зайти с комфортом и совершенно бесплатно. Это отличный способ познакомиться с городом, расширить кругозор и провести время за интересным занятием.