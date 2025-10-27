Городовой / Общество / Погода нелетная? Почему дискаунтер «Чижик» не «приземлился» в Петербурге
Погода нелетная? Почему дискаунтер «Чижик» не «приземлился» в Петербурге

Опубликовано: 27 октября 2025 09:00
арт на тему магазин
Фото: Городовой.ру

Горожане и не против бы покупать товары по заниженной цене, но увы и ах.

В Петербурге до сих пор нет ни одного магазина сети «Чижик», хотя X5 Group обещала открыть их ещё пару лет назад. Проект тихо заморозили.

Главная причина — в городе банально негде разместиться. Подходящих помещений почти нет: всё занято «Пятёрочками», «Магнитами» и «Семишагофф». А свободные точки стоят дорого — аренда в Петербурге выше, чем в большинстве регионов. Для формата, где счёт идёт на копейки, это убийственно.

Есть и вторая проблема — конкуренция. Петербуржцы уже избалованы: рядом всегда есть магазин «у дома» с привычным ассортиментом. А «жёсткие» дискаунтеры вроде «Чижика» предлагают минимум выбора и чуть меньшие цены, что горожанам не кажется выгодой.

Поэтому X5 решила повременить. Пока «Чижик» растёт в регионах, Петербург облетает стороной — слишком тесно, слишком дорого и слишком насыщенно даже для самой дешёвой сети страны.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
