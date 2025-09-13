Городовой / Общество / От красивой горбуши до рыхлой туши: правила выбора рыбной консервы от Росконтроля
От красивой горбуши до рыхлой туши: правила выбора рыбной консервы от Росконтроля

Опубликовано: 13 сентября 2025 16:15
Рыбные консервы
Фото: Городовой.ру

Внутрь не заглянешь, но есть косвенные призраки.

Рыбные консервы — штука коварная. На полке банка блестит, а внутри может оказаться что угодно: от сочной горбуши до рыхлого месива с душком. Чтобы не схватить брак и не отправиться в токсикологию, разберём, как правильно выбирать.

Главное правило Росконтроля — доверяй только крышке и маркировке. Этикетка может навешать лапши, а вот цифры не врут. Первый ряд — дата изготовления. С июля по октябрь рыба идёт свежая, значит, август на крышке — это улов прямо с моря.

Март? Почти наверняка из заморозки. Срок жизни такой банки — максимум два года, иначе получите опасный сюрприз.

Второй ряд — сердце консервов. Тут зашифрован вид рыбы и номер завода. 85Д или 203 — горбуша, 308 или 931 — сайра, 484 — сельдь, 579 — скумбрия. Ошибиться невозможно, если знаешь коды. Третий ряд — смена и знак Р, гарантия того, что банка родилась в рыбной промышленности, а не в гараже у дяди Васи.

Техника безопасности проста:

  • банка не должна быть вздутой.
  • потряси банку. Если бултыхается, значит, рыбы там кот наплакал, один рассол.
  • этикетка обязана совпадать с маркировкой. Любые расхождения — сигнал «беги».
  • свежие консервы делают только рядом с морем. Средняя полоса = заморозка.

Идеальный состав — рыба, соль, специи. Никакой химии. А ещё важно, как выглядит рыба в тарелке: разваливается и рыхлая — значит, её гоняли по морозилкам и перегрели на производстве.

Игорь Мустафин
