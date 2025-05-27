Почему нас раздражают «кринж» и «финализировать»: что не так с современным языком?

В последнее время язык вокруг нас меняется так быстро, что иногда кажется — чтобы понять собеседника, нужно изобретать словарь молодежного сленга и одновременно проходить курсы иностранного языка, чтобы понимать собеседника. Недавний опрос показал, что многие россияне просто устали от некоторых слов и выражений, которые встречаются повсюду — и не всегда вызывают улыбку. Разбираемся, что именно раздражает и почему.

Что раздражает россиян?

«Грамота.ру» сообщает результаты исследования, согласно которому больше всего людей раздражают молодежные слова вроде «кринж», «изи» и «рашить». Представьте себе бабушку, которая услышала «кринж» и решила, что это новый вид варенья.

А вот 37% россиян не выносят бюрократические штампы и канцеляризмы — эти бесконечные «в соответствии с», «на основании» и «согласно пункту 5.2» способны превратить любое письмо в настоящий квест, где смысл теряется быстрее, чем носки в стиральной машине.

Не спасают ситуацию и банковские документы, официальные письма от госорганов и интерфейсы приложений — все это раздражает и заставляет задуматься: «А нельзя ли написать проще?»

Псевдоделовой жаргон и заимствования — модно, но раздражает

Треть опрошенных признались, что не выносят слова вроде «синергия», «финализировать» и «быть в треке». Если честно, иногда кажется, что менеджеры просто придумывают новые слова на ходу, чтобы никто не понял, о чем речь.

А 27% россиян раздражают английские заимствования — «ревью», «бэкграунд» и прочие «фишки». Действительно, зачем говорить «ревью», если можно просто «отзыв»? Или «бэкграунд» — «предыстория»? Иногда кажется, что язык превращается в модный бутик, где продают слова с ярлыками модных брендов.

Чем полезен сленг?

Профессиональный сленг — это как секретный язык шпионов. Он помогает быстро и понятно общаться внутри команды. А молодежный — это способ сказать «я свой» и выделиться из толпы.

Просто помнить простые правила и использовать сленг там, где он уместен. Не стоит на совещании говорить «давайте рашить этот проект», если коллеги думают, что вы собираетесь играть в компьютерную игру. Если вы не понимаете слово — не стесняйтесь спросить. Лучше выглядеть любознательным, чем потерянным. Ведь язык — это инструмент, а не способ запутать собеседника.