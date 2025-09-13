Литературный код Петербурга: что читают жители Северной столицы

Жители города на Неве любят чтение и часто экспериментируют в выборе книг и раздают свои рекомендации.

Санкт-Петербург — один из самых читающих городов в России, Местные жители славятся любовью к книгам, и данные последних лет лишь укрепляют эту репутацию.

В Петербурге множество библиотек, книжных магазинов и фестивалей. Кроме того, в городе много популярных вузов, студенты и преподаватели которых активно пользуются научной и учебной литературой.

Это тоже влияет на общий уровень чтения и интереса к книгам. Петербуржцы любят посидеть с книгой в парке или почитать дома во время дождя.

Так же активно местные жители делятся друг с другом рекомендациями, что почитать и рассказывают о своих впечатлениях от прочитанного.

«Наконец-то дочитала «Бабу Нюру». Первая половина книги скучная, бесконечные деревенские диалоги в стиле «А там-то че? А хто ж знает-то! Ну ага, ага, оно и понятно». А вот с середины книги начинается, прям интересно и захватывает, как и должно. В итоге первую половину читала 3 недели, вторую — несколько часов. Сейчас планирую Хаксли начать»;

«Пока только родительский чат»;

«Начала вот эту: «Трое на четырех колесах» Пока интересно. Все те же друзья, Харрис, Джордж и Джи, отправились в путешествие на велосипедах. Действие происходит спустя 10 лет после их путешествия в лодке, друзья уже женаты и имеют детей. Они опять попадают в разные курьезные ситуации, и с юмором из них выпутываются»;

«Давненько не читал ничего, но из запомнившихся «Американская трагедия», — пишут петербуржцы.

Классика тоже мелькает в рекомендациях жителей Северной столицы, но больше всего, все же петербуржцы полюбили современную литературу.

Не обошлось и без необычных книг. К примеру, старая медицинская книга о том, за какого мужчину не следует выходить замуж и «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров».