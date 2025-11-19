От запрещенных веществ — к медитации: петербургский спортивный тренер открыл центр йоги в СИЗО

В суд поступило множество благодарственных писем от арестантов, которых тренировал житель Санкт-Петербурга.

В апреле 2025 года в одной из парадных Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, трудящегося в городе фитнес-тренером, массажистом и нутрициологом.

По информации следствия, у него при себе находилось 118 граммов мефедрона, которые он, как полагали, собирался продать.

План довести до конца не удалось — запрещённое вещество изъяли, а самого петербуржца поместили в следственный изолятор.

Находясь в изоляции, обвиняемый занялся обучением других арестантов принципам здорового образа жизни и физическим упражнениям. Со временем он начал проводить для них занятия йогой и духовные практики.

Подопечные тренера направили в суд многочисленные письма, в которых выразили благодарность за оказанную поддержку.

Суд рассмотрел присланные отзывы и учёл их при принятии решения, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Суд изменил квалификацию дела на хранение наркотиков в крупном размере. В итоге мужчину приговорили к трём годам заключения в колонии общего режима.

Положительное влияние арестованного и помощь другим заключённым были признаны смягчающими обстоятельствами по делу, что было отмечено в решении суда.

Ранее в Санкт-Петербурге в одной из арендованных квартир у жителя Рязани были обнаружены и изъяты 1 килограмм мефедрона.