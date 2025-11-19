Петербург — колыбель Деда Мороза: как город породил новогоднюю сказку

Новый год — любимый праздник миллионов, но мало кто задумывается о его истоках. Оказывается, Петербург занимает особое место в истории этого торжества.

Именно здесь зародились многие традиции, которые мы сегодня считаем неотъемлемой частью новогодней сказки — от наряженной елки до самого Деда Мороза.

Петровский задел и забытая традиция

«Традицию празднования Нового года в России заложил Петр I», — напоминает доктор филологических наук Валерий Ефремов.

Указом от 1699 года было велено отмечать «новолетие» 1 января, а дома украшать «от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». Однако после смерти Петра I этот указ был забыт, и Новый год растворился среди других святочных дней.

Информации об украшении елки в XVIII веке крайне мало.

Петербургская ёлка: немецкий акцент и народный колорит

«В начале XIX века в Петербурге благодаря немецким семьям появился обычай украшать новогоднее дерево на германский манер», — рассказывает Валерий Ефремов.

Эта традиция быстро завоевала столицу.

«С конца 1830-х годов кондитерские Петербурга начали продавать уже наряженные свечами и сладостями новогодние деревья», — отмечает ученый.

А у Гостиного Двора деревенские жители торговали свежесрубленными ёлками. Первая публичная ёлка в России была устроена в 1852 году на Екатерингофском вокзале Петербурга.

Рождение Деда Мороза: от сказочного Морозко к доброму Морозовичу

К середине XIX века, с ростом интереса к этнографии, у новогодних праздников появилась национальная специфика.

«Первым на сцену вышел Дед Мороз, у которого был некий восточнославянский прототип — обрядовый Мороз(ко)», — объясняет доктор филологических наук.

Упоминание о зимнем духе Морозко встречается и в сказках Александра Афанасьева.

Однако «в 1840 году в Петербурге Владимир Одоевский публикует цикл «Детские сказки дедушки Иринея».

Одна из них — «Мороз Иванович», в которой впервые в русской словесности появляется литературно обработанный образ фольклорного Деда Мороза».

Хотя у этого персонажа еще нет привычных атрибутов, образ «седого-седого» старика, живущего в ледяном доме, вполне узнаваем.

«Добрый Мороз Иванович» предстает «в виде доброго, но строгого воспитателя и наставника детей».

После того как истории о Морозе Ивановиче стали читать на рождественских праздниках, связь между ёлкой и Дедом Морозом «закрепилась навсегда».

«Живой» Дед Мороз стал приходить к детям на рождественские праздники в 1910-е годы именно в столицах — Петербурге и Москве.

Снегурочка: оперная дива из Петербурга

Петербургу принадлежит и значительная часть истории Снегурочки.

«В 1869 году главный русский фольклорист XIX века Александр Афанасьев… разобрал варианты сюжета севернорусской сказки о девочке из снега. В 1873 году Александр Островский под впечатлением от разысканий ученого пишет пьесу — «весеннюю сказку» «Снегурочка».

«И вот в 1882 году Николай Римский-Корсаков на сцене Мариинского театра ставит по пьесе Островского одноименную оперу, которая сразу же завоевала огромный успех и окончательно закрепила канонический визуальный образ Снегурочки», — рассказывает Валерий Ефремов.

Стоит отметить, что Снегурочка не имела отношения к Деду Морозу до 1930-х годов.

Таким образом, в течение XIX века в Петербурге постепенно формировались будущие символы Нового года, знакомый канон которых окончательно выстроится уже в Советском Союзе.