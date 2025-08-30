Секрет в специях: как готовили крендель в Выборге его создатели

Выборгский крендель — не просто выпечка.

Если вы спросите, чем славится Петербург, многие скажут — корюшка и пышки. А вот у Выборга есть свой гастрономический символ — крендель.

Этот небольшой кружочек из теста с характерной формой связан с богатой историей и легендами, которые идут корнями в Средневековье.

Откуда взялся выборгский крендель?

История кренделя начинается в XIV веке. Говорят, что монахи-францисканцы, которых называли «Серыми братьями» из-за цвета одежды, пекли этот крендель после долгого поста.

Позже они стали раздавать лакомство бедным. Ингредиенты были простыми: мука, вода, соль. Но в рецепт добавляли редкие специи — тмин, кардамон и гвоздику, и хранили это в секрете.

Форма кренделя символизировала сложенные руки в молитве — как просьбу к высшим силам.

Рецепт передавался тайно

Когда в XVII веке Выборг находился под властью Швеции, город сменил религию на лютеранство, и францисканцы ушли. Согласно легенде, они продали тайный рецепт местной семье.

Крендель в России и императорская любовь

После того как Петр I взял Выборг, крендель познакомили с петербургской публикой. Настоящую славу крендель получил в XIX веке.

Говорят, Александр III даже регулярно заказывал по шесть кренделей в неделю.

Как крендель живет сегодня

Современный выборгский крендель очень разнообразен. Его пекут без дрожжей, с дрожжами, из песочного теста.

Каждый ноябрь в Выборге проходит фестиваль «Крендельфест». Этот праздник стал настоящей традицией и привлекает гостей из разных городов.

На фестивале можно попробовать сотни видов кренделей, поучаствовать в играх, увидеть рыцарские турниры и средневековые танцы.

Где попробовать выборгский крендель?

Если вдруг окажетесь в Выборге, не пропустите шанс отведать крендель в местных кафе и магазинах:

«Душевная кухня» — классические крендели с разными специями.

Пирожковая «Депо» — большой выбор видов.

«Фабрика кренделей» — серебряный призер фестиваля за крендель с клюквой.

Музей кренделя — дегустация с интересным рассказом об истории лакомства.

И это далеко не полный список!