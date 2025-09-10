Час в пробке, чтобы выехать из деревни: почему масштабная стройка оставила жителей Ленобласти без дорог

Новосаратовка в Ленобласти превратилась в эпицентр транспортных проблем.
Строительство новых жилых комплексов, таких как «Город первых», привело к тому, что жители проводят часы в многочасовых пробках, ведь обещанная инфраструктура так и не появилась.
Жизнь в деревне без дорог
“Дома понастроили, а дорог нет. У нас в деревне нет пешеходной зоны”, — жалуется местная жительница в беседе с 47news.
Для объезда пробок после съезда с КАД водители выезжают на сельские улицы, создавая дополнительные заторы. Жители пишут обращения, но, по их словам, “ноль реакции”.
“У нас здесь Новое Кудрово”, — отмечают они, намекая на схожие проблемы с дорожной инфраструктурой, которые преследуют новые районы.