Городовой / Город / Час в пробке, чтобы выехать из деревни: почему масштабная стройка оставила жителей Ленобласти без дорог
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Час в пробке, чтобы выехать из деревни: почему масштабная стройка оставила жителей Ленобласти без дорог

Опубликовано: 10 сентября 2025 08:33
Новосаратовка
Час в пробке, чтобы выехать из деревни: почему масштабная стройка оставила жителей Ленобласти без дорог
globallookpress/Belkin Alexey

У властей были планы по развитию транспортной доступности: «пустить скоростной трамвай до метро «Ломоносовская» к 2026 году», что требовало 20 миллиардов рублей. Однако, сейчас исчезло упоминание сроков.

Новосаратовка в Ленобласти превратилась в эпицентр транспортных проблем.

Строительство новых жилых комплексов, таких как «Город первых», привело к тому, что жители проводят часы в многочасовых пробках, ведь обещанная инфраструктура так и не появилась.

Жизнь в деревне без дорог

“Дома понастроили, а дорог нет. У нас в деревне нет пешеходной зоны”, — жалуется местная жительница в беседе с 47news.

Для объезда пробок после съезда с КАД водители выезжают на сельские улицы, создавая дополнительные заторы. Жители пишут обращения, но, по их словам, “ноль реакции”.

“У нас здесь Новое Кудрово”, — отмечают они, намекая на схожие проблемы с дорожной инфраструктурой, которые преследуют новые районы.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».