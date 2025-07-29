От Обжорного до Сытного: что будет со старейшим рынком Петербурга

Сытный рынок до сих пор пользует спросом у петербуржцев.

Сытный рынок в Санкт-Петербурге — это настоящий исторический символ города, который гордо хранит атмосферу прошлого и по сей день радует жителей и гостей своим колоритом.

Если пройтись по его просторным залам с высокими потолками и увидеть разнообразие продуктов, то кажется, будто время здесь ненадолго остановилось.

Но за этой картиной скрывается богатая и интересная история.

Первые рынки Петербурга: от Обжорного к Сытному

Все началось в 1705 году, когда в молодой Санкт-Петербург пришли первые торговые ряды. Первыми рынками стал так называемый Обжорный рынок, расположенный на Троицкой площади.

Здесь торговали не только свежими продуктами, но и готовой едой, которой можно было подкрепиться прямо на месте. В 1710 году этот рынок сгорел во время масштабного пожара.

Тогда его решили перенести подальше от центра — на пустырь у Петропавловской крепости, что сегодня называется Сытнинская площадь.

Так родился Новый рынок, который вскоре стал известен как Сытный.

Происхождение названия «Сытный»

Почему же именно «Сытный» и что значит это слово? Тут есть сразу несколько версий.

Самая романтичная гласит, что князь Меншиков ел пирожки с зайчатиной и восклицал: «Как сытно!», так и появилось название.

Есть и более прозаичные трактовки: от слова «сыта» — вода с медом, которой угощали на рынке, или от слова «ситный» из-за торговли мукой, просеянной через сито.

Архитектурное обновление и сохранение традиций

В 1912—1913 годах рынок получил внушительное каменное здание, которое сохранилось по сей день и признано памятником архитектуры.

К этому времени Сытный уже перестал быть просто рынком — с расширением городской инфраструктуры, появлением Троицкого моста его посетители становились более взыскательными.

Рынок в советское время и наше время

После революции рынок закрыли, но в 1936 году он вновь открыл свои двери. В начале 2000-х на территории появился торговый центр с тем же названием.

Однако старая часть рынка с уютными залами и высоким потолком сохранила свой дух и эстетику. Хотя цены здесь выше среднего любители традиционной кухни и продуктов продолжают сюда приходить.

План реставрации и будущее рынка

Сейчас Сытный рынок ждет своей реставрации. Проект уже разрабатывается, а работы планируют завершить к 2027 году, сообщает Культура Петербурга.

Владелец рынка намерен сохранить его продуктовый рынок, а не превращать в ресторанную или развлекательную зону.