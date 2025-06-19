«Очаковский» рынок, ставший Никольским: раскрываем тайны и легенды исторического здания на Крюковом канале

От рынка к заброшке и триумфальному возрождению — история одного здания в сердце Петербурга.

В историческом районе Коломна, прямо на берегу Крюкова канала, расположено любопытное здание с богатой историей — Никольские ряды.

За более чем 200 лет своего существования они успели побывать рынком, стать местным «Обжорным рядом», превратиться в завод по производству эмалированной посуды, а затем стать заброшкой и восстать из пепла в виде общественного пространства.

Основание рынка: Указ Екатерины II и победа Суворова

Началось все в далеком 1787 году, когда Екатерине II представили первый проект рынка. Императрица его утвердила и уже в 1789 году рынок был построен и наречен «Очаковским».

Дело в том, что ровно в тот же день, когда открывали рынок, Александр Суворов взял турецкую крепость Очаков.

Первые изображения и пожар: Тяжелые времена для рынка

Само собой, фотографий того периода не существует, а первое более-менее адекватное изображение рынка появляется лишь в конце 1890-х годов. Правда, за это время рынок многое перенес. В 1825 году он горел, но был восстановлен.

Как пишет канал «Путешествия и всего по чуть-чуть», название «Очаковский» как-то не прижилось и народ фактически сразу стал называть его Никольским, по причине соседства с Никольским собором.

«Обжорный ряд»: Место питания для рабочих Петербурга

Ну а ближе к веку двадцатому сюда с Сенного рынка перенесли «Обжорный ряд». Это было место, где питались рабочие Петербурга, занимавшиеся разнообразным ремеслом поблизости.

Кто ж тогда мог подумать, что через 100 с лишним лет Никольские ряды станут, в том числе, еще и гастрономическим пространством?

Революция и завод: Превращение рынка в промышленное предприятие

Дальше — революция, после которой решили, что рынок здесь неуместен. И разместили здесь предприятие по изготовлению эмалированной посуды под названием «Металлист-Кооператор», которое после Великой Отечественной трансформировалось в «Металлопосуду».

Ну а дальше — история совсем печальненькая. После распада СССР завод благополучно испустил дух и Никольские ряды оказались никому не нужны. Здание начало разрушаться и ветшать.

Реставрация и возрождение: Общественное пространство вместо рынка

Все изменилось в 2013 году, когда началась полномасштабная реставрация Никольских рядов. Вместо рынка внутри здания было решено сделать общественное пространство.

И через 5 лет у Никольских рядов началась новая жизнь. Сейчас там магазины и гостиницы, и уютные пространства для отдыха.

Никольские ряды — символ возрождения и новой жизни в Петербурге

История Никольских рядов — это история о том, как старинное здание, пережившее взлеты и падения, смогло возродиться и стать важной частью современной городской жизни.

Это символ возрождения и новой жизни, пример бережного отношения к историческому наследию и умения сочетать прошлое и настоящее.