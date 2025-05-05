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От Павла I до Николая II. Тайны и загадки петербургских дворцов, где творилась история

Опубликовано: 5 мая 2025 23:00
Павел I, Николай II
От Павла I до Николая II. Тайны и загадки петербургских дворцов, где творилась история
Городовой ру

Многие дворцы в Петербурге связаны с легендами и тайнами, который порой кажутся невероятными.

В Санкт-Петербурге на каждом шагу встречаются дворцы, и многие из них окутаны тайнами, легендами и историческими фактами. Рассказываем о самых загадочных зданиях, в которых вершились судьбы не только людей, но и Российской империи.

Юсуповский дворец

Он один из самых красивых в Петербурге: тут и театр, и восточная гостиная с необычным декором. Но главная история дворца — это убийство Распутина. В 1916 году заговорщики пытались избавиться от него прямо здесь. Для начала они его отравили, потом расстреляли, а потом утопили в подвале. Сегодня этот подвал можно посетить, и многие приезжают именно ради этой загадочной истории.

Михайловский замок

Этот дворец с ярким розово-оранжевым фасадом и рвами вокруг выглядит как настоящий замок из сказки. Его построил император Павел I, но прожил он здесь всего 40 дней — в замке его и убили. С тех пор ходят слухи о призраке, который будто бы бродит по залам, сообщает Петербург Центр. Сейчас во дворце находится Русский музей.

Екатерининский дворец

В Царском Селе стоит великолепный Екатерининский дворец — настоящий шедевр барокко. И самая знаменитая его часть — это Янтарная комната. Однако с ней связана история исчезновения: оригинал комнаты исчез во время Второй мировой войны, и до сих пор никто не знает где он. В 2003 году ее восстановили, а подлинник так и не нашли.

Александровский дворец

Этот дворец в Пушкине — место, где жила семья Николая II перед ссылкой. В нем сохранились личные вещи Романовых, что делает его особенно интересным. Здесь можно почувствовать атмосферу той эпохи и понять, как жила последняя императорская семья.

Дворец Белосельских-Белозерских

Этот дворец на Невском проспекте называют «розовым». С ним связана легенда о сапфире «Султан», который якобы приносил несчастья владельцам — от гибели наследников до убийства Распутина.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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