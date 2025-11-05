От праздничных гуляний к грабежу: петербуржец разнёс отель и обчистил постояльцев

В Санкт-Петербурге 4 ноября был задержан 49-летний местный житель, устроивший погром в одном из отелей Шлиссельбурга. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, нанес ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, испортил имущество гостиницы и похитил личные вещи постояльца.
Его задержали сотрудники полиции на улице Ижорского батальона в Колпино спустя несколько часов после произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем в полицию поступило сообщение от гостя отеля в Шлиссельбурге: неизвестный устроил пожар, поджег ведро с мусором в холле первого этажа, затем поднялся наверх, повредил двери и систему оповещения о пожаре, после чего поспешно покинул гостиницу. Ущерб от этих действий оценили в 200 тысяч рублей.
Кроме того, еще один гость заявил о краже ценных вещей из своего номера: были похищены украшения, телефон и одежда; их стоимость составила 300 тысяч рублей.
Позднее правоохранителям поступило сообщение об угрозе в доме культуры на улице Гагарина в городе Отрадное: неизвестный оставил сумку и начал угрожать окружающим.
Сотрудники чрезвычайных служб незамедлительно выехали на место происшествия. Внутри сумки ничего опасного найдено не было, однако в ней лежала часть украденного из отеля имущества.
Полицейские вскоре задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. Суммарный материальный ущерб превысил полмиллиона рублей.