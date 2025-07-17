От самолетов до героев: почему Богатырский проспект в Петербурге получил именно такое название

В свое время летчики защищали Ленинград, как настоящие богатыри.

Богатырский проспект в Санкт-Петербурге — не просто улица, а целая история, вплетенная в судьбу авиации и памяти о героях.

Его название появилось в 1973 году, когда началась масштабная стройка в районе, где раньше располагался Комендантский аэродром — легендарное летное поле города.

Именно эта авиационная связь определила тематику названий вокруг — здесь встречаются улицы и проспекты с «воздушными» именами: Аэродромная, Королева, аллеи Поликарпова и другие.

Почему именно «Богатырский»?

Официально проспект назвали в память о летчиках — настоящих воинах, которые защищали небо Ленинграда во время Великой Отечественной войны с невероятной отвагой, буквально «по-богатырски».

В годы блокады и боев над городом они совершали подвиги, которые сравнивали с легендарным героизмом богатырей из русских былин — сильных и бесстрашных воинов.

Легенда о самолетах «Богатыри» и Игоре Сикорском

Однако в народе ходит и другая интересная история. Говорят, что название проспекта отсылает к первым русским самолетам серии «Богатыри», созданным еще в 1912 году выдающимся авиаконструктором Игорем Сикорским.

Сикорский — фигура легендарная: он разработал серию крупнейших для своего времени самолетов, в том числе «Илью Муромца» и «Русского витязя».

Эти судна были первыми тяжелыми многоцелевыми самолетами и внесли огромный вклад в развитие авиации, пишет Петербург Центр.

Судьба Игоря Сикорского и признание его заслуг

История самого Сикорского драматична и поучительна — после революции он покинул Россию, уехал сначала в Англию, а потом в США, где создал целую эпоху в вертолетостроении.

К сожалению, его имя долгое время оставалось в тени на Родине из-за политических причин. Тем не менее память о его достижениях живет, а район, где расположен Богатырский проспект, хранит эту связь.

Строительство и современное значение проспекта

Сам проспект — довольно молодой, его строительство началось в конце 1970-х годов и продолжалось почти два десятилетия.

Магистраль тянется через Приморский район, связывая разные части города. Интересно, что из-за сложности прокладки и стройки он изначально представлял собой несколько несвязанных участков.

Только в 2000-х годах работы по его завершению и благоустройству активно возобновились.

Таким образом, Богатырский проспект — это не просто название на карте Петербурга, а живой символ героизма советских летчиков.

Этот район объединяет самолетную историю и современные реалии города, делая название проспекта понятным и близким каждому петербуржцу.