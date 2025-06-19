От себя или на себя: ученые назвали единственный безопасный способ вешать туалетную бумагу — и он вас удивит

Споры не утихнут, но у сторонников одной из теорий появится туз в колоде.

Вы можете не вспоминать, где лежат ключи или что ели на завтрак, но уж точно знаете, как правильно должна висеть туалетная бумага. Одни рвут квадрат сверху, другие тащат снизу — и каждое утро человечество продолжает этот нескончаемый ритуальный спор.

Но на этом войне конец: британский профессор клинической микробиологии Примроуз Фистоун заявила — вешать рулон надо «под», а не «над». И причины на то не только эстетические, но и санитарные.

Речь не про красоту, а про бактерии

Если вы тянете бумагу сверху, то, по словам доктора, приходится использовать обе руки — одна держит рулон, вторая отрывает лист. А теперь вспомните, сколько поверхностей вы касаетесь перед этим: ручка двери, крышка унитаза, кнопка слива...

Не все эти контакты заканчиваются мытьём рук. Отсюда и риск: вы можете заранее испачкать бумагу, прежде чем она попадёт куда надо.

А вот в «нижнем» положении рулона всё проще: можно одной рукой прижать бумагу к стене и оторвать, не касаясь второй.

Риск заражения — ниже. Особенно это важно для женщин, которые, как подметила Фристоун, используют бумагу чаще и чувствительнее к микробному переносу.

Даже патент — не аргумент

Да, в патенте от 1891 года туалетная бумага изображена именно в положении «над». Но, как справедливо замечают современные учёные, Сет Уилер был изобретателем, а не микробиологом.

Он думал об удобстве — не о бактериях.

Зато сегодня в общественных туалетах мы имеем всё, что только может попасть на руки: фекальные загрязнения на кнопках, дверях и даже на потолке (не спрашивайте, почему).

И здесь рекомендация «не трогать рулон второй рукой» звучит не как педантичная мелочь, а как здравый совет.

Маленькие дети и коты подтвердят

Есть и бытовые плюсы «нижнего» варианта. Бумагу сложнее размотать до пола, если в доме есть любопытные коты или дети, считающие рулон забавным аттракционом. Да и расход бумаги легче контролировать — тянуть с натяжением, а не со скоростью.

Резюме

Хотите гигиены — перевешивайте. Хотите эстетики — делайте как привыкли, но потом не удивляйтесь, если вдруг где-то зачешется. Туалет — дело интимное, но науке ничто не чуждо.