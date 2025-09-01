Тест для настоящего аборигена: признаки Петербурга в мелочах

Петербург — это не просто город, это особая атмосфера, культура и язык, которые можно понять, почувствовать и узнать только прожив здесь давно и по-настоящему.
Сколько историй скрывают его улицы, легенды и даже коктейли — только коренные знают их в деталях. Этот тест — не для случайных туристов, а для тех, кто говорит бытовым питерским и чувствует ритм Северной столицы.
Семь вопросов — испытание для истинных петербуржцев, которые знают, что за каждым углом спрятана своя тайна, и где настоящий «ночной губернатор» — совсем не шутка.