От Толкования сновидений до арт-инсталляции: музей Фрейда в Петербурге

4 ноября 1999 года, к столетию выхода знаменитого труда "Толкование сновидений" Зигмунда Фрейда, в Санкт-Петербурге появился уникальный музей. Его создатель — психоаналитик и исследователь Виктор Мазин, художник-постановщик — Владимир Кустов.
Вместо привычных витрин и экспонатов гостей ждёт "тотальная инсталляция", где всё рассчитано на воображение и личный опыт каждого посетителя.
Два зала — два состояния
Пространство музея поделено на два зала: светлый "вводный" и тёмный "сновиденческий". В первом — двенадцать витрин, каждая из которых посвящена отдельному эпизоду из жизни Фрейда.
А на переходе в темный зал расположены десять самых известных сновидений основателя психоанализа — в авторских рисунках Павла Пепперштейна.
Центр идей и экспериментов
Музей — не только место для размышлений о подсознательном. Это живой культурный центр Петербурга: здесь проходят лекции, выставки, кинопоказы, семинары, посвящённые творчеству Жака Лакана, а также концерты экспериментальной музыки.
Атмосфера, где оживают книги
Музей сновидений — редкий пример, где идеи Фрейда буквально превращены в пространство. Здесь можно почувствовать себя героем "Толкования сновидений", увидеть, как научные идеи становятся частью художественной инсталляции, и выйти с ощущением, что сон и реальность всего лишь разные стороны одной ткани.