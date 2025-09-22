Городовой / Город / От Толкования сновидений до арт-инсталляции: музей Фрейда в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От Толкования сновидений до арт-инсталляции: музей Фрейда в Петербурге

Опубликовано: 22 сентября 2025 17:45
Музей сновидений
От Толкования сновидений до арт-инсталляции: музей Фрейда в Петербурге
Городовой ру

Здесь нет привычных экспонатов — только инсталляции, которые заставляют воображение работать.

4 ноября 1999 года, к столетию выхода знаменитого труда "Толкование сновидений" Зигмунда Фрейда, в Санкт-Петербурге появился уникальный музей. Его создатель — психоаналитик и исследователь Виктор Мазин, художник-постановщик — Владимир Кустов.

Вместо привычных витрин и экспонатов гостей ждёт "тотальная инсталляция", где всё рассчитано на воображение и личный опыт каждого посетителя.

Два зала — два состояния

Пространство музея поделено на два зала: светлый "вводный" и тёмный "сновиденческий". В первом — двенадцать витрин, каждая из которых посвящена отдельному эпизоду из жизни Фрейда.

А на переходе в темный зал расположены десять самых известных сновидений основателя психоанализа — в авторских рисунках Павла Пепперштейна.

Центр идей и экспериментов

Музей — не только место для размышлений о подсознательном. Это живой культурный центр Петербурга: здесь проходят лекции, выставки, кинопоказы, семинары, посвящённые творчеству Жака Лакана, а также концерты экспериментальной музыки.

Атмосфера, где оживают книги

Музей сновидений — редкий пример, где идеи Фрейда буквально превращены в пространство. Здесь можно почувствовать себя героем "Толкования сновидений", увидеть, как научные идеи становятся частью художественной инсталляции, и выйти с ощущением, что сон и реальность всего лишь разные стороны одной ткани.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».