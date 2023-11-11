Заварить травяной чай — целая наука: если ошибиться, толку не будет

Пить травяной чай можно не только для удовольствия, но и ради насыщения организма нужными в зимний период элементами. Только к процессу заваривания нужно подходить ответственно, иначе от напитка не будет никакого толку.

Чтобы добиться максимального оздоровительного эффекта, врач-диетолог Римма Мойсенко рекомендовала настаивать травы при температуре 65–80 градусов, но не больше. Чаю потребуется полчаса, чтобы настояться.

«Тогда мы не теряем антиоксиданты. Они очень важны в зимний период времени, так как противодействуют простуде, старым хроническим заболеваниям, поднимают уровень иммунного ответа. Только температура воды не должна быть выше 80 градусов», — объяснила эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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