Зрелище не для слабонервных: байкер попал в ДТП в Петербурге с жуткими последствиями

Полиция выясняет обстоятельства серьезной аварии, произошедшей утром 5 сентября в Курортном районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП тяжелые травмы получил мотоциклист.

Инцидент произошел в 9:45 у дома 448 по Приморскому шоссе, где столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Harley-Davidson. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 53-летний водитель автомобиля, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл, который двигался по встречной полосе, сообщает «Фонтанка».

48-летнему байкеру в результате аварии оторвало правую ногу. Мужчину экстренно госпитализировали с места происшествия с травматической ампутацией. По факту аварии ведется проверка.