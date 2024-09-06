Городовой / Город / Зрелище не для слабонервных: байкер попал в ДТП в Петербурге с жуткими последствиями
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Зрелище не для слабонервных: байкер попал в ДТП в Петербурге с жуткими последствиями

6 сентября 2024 11:00
Зрелище не для слабонервных: байкер попал в ДТП в Петербурге с жуткими последствиями
Зрелище не для слабонервных: байкер попал в ДТП в Петербурге с жуткими последствиями
Legion-media

Медики борются за жизнь пострадавшего.

Полиция выясняет обстоятельства серьезной аварии, произошедшей утром 5 сентября в Курортном районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП тяжелые травмы получил мотоциклист.

Инцидент произошел в 9:45 у дома 448 по Приморскому шоссе, где столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Harley-Davidson. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 53-летний водитель автомобиля, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл, который двигался по встречной полосе, сообщает «Фонтанка».

48-летнему байкеру в результате аварии оторвало правую ногу. Мужчину экстренно госпитализировали с места происшествия с травматической ампутацией. По факту аварии ведется проверка.

Новости по теме
Ни «цветения», ни жуткой вони: В Петербурге вовсю борются с сине-зелеными водорослями в Финском заливе Ни «цветения», ни жуткой вони: В Петербурге вовсю борются с сине-зелеными водорослями в Финском заливе 6 сентября 2024 11:00
Не подумали о последствиях: в Петербурге мигранты запустили салют прямо с балкона многоэтажки (видео) Не подумали о последствиях: в Петербурге мигранты запустили салют прямо с балкона многоэтажки (видео) 6 сентября 2024 11:00
Два мотоциклиста в реанимации: в Петербурге произошли страшные аварии с участием байкеров Два мотоциклиста в реанимации: в Петербурге произошли страшные аварии с участием байкеров 6 сентября 2024 11:00
В Петербурге врачи спасли палец школьнице, который попал в блендер В Петербурге врачи спасли палец школьнице, который попал в блендер 6 сентября 2024 11:00
В Петербурге подросток доставлен в больницу после ДТП с иномаркой В Петербурге подросток доставлен в больницу после ДТП с иномаркой 6 сентября 2024 11:00
Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеТранспорт
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще