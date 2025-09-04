Городовой / Общество / Петр I и Каспий: почему Балтийское море было Варяжским
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Петр I и Каспий: почему Балтийское море было Варяжским

Опубликовано: 4 сентября 2025 14:32
Финский залив
Петр I и Каспий: почему Балтийское море было Варяжским
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Для наших предков море было не просто водой, а настоящим, домом, вызовом и надеждой.

Для наших предков моря были живые, почти одушевленные пространства — символы силы, опасности, богатства и приключений.

Они имели свои собственные имена, отражавшие не только географию, но и историю, эмоции, отношения людей с мифическими стихиями.

Разбираемся, как и почему называли моря древние русичи.

Русское море

Сегодня мы знаем его как Черное море. Но тысячу лет назад оно было Русским морем. Это название сохранилось в описаниях и у славянских народов Киевской Руси.

Русское море было и торговым путем, и за границей, и демонстрация вечной защиты своих баз, пишет rutasochi.ru.

В 15 веке Османская империя колонизирует побережье Кавказа. Именно тогда возникает современное название Черное море.

Хвалынское море

Каспийское море в древности называлось Хвалынским морем. Этим именем окутано много загадок. Одни ученые считают, что название связано со словом «хвала» — как выражение восторга.

Другие — с мифическим народом «хвалисов». Через него, проходили пути в Поволжье и Кавказ, Каспий был своего рода магическим порталом, соединяющим разные земли и культуры.

Финальную точку в баталиях названий поставил Петр I. Древнерусское название Хвалынское море кануло в лету, после того как император не обошел вниманием географические книги, пишет eurasia.today.

Варяжское море

Для древних русичей Балтийское море называлось Варяжским. Это не просто географический объект, а важнейший маршрут: «путь из варяг в греки», пишет pabliko.ru.

Сюда из далеких северных земель приплывали варяги на драккарах — торговцы, воины. Варяжское море было наполнено приключениями и испытаниями.

Студеное море — северный вызов

Северные моря, Белое и Баренцево, в старинных летописях назывались Студеным морем. Холодным и суровым, где море одновременно кормила и забирала жизнь рыбаков и моряков.

Его уважали — знали: если жив, значит, море тебя приняло.

Эти имена — не просто слова. Каждый из них словно дышит древними летописями, каждый — как голос истории.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».