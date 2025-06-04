От восторга до шока: каким видели иностранцы Петербург в прошлом

Туристы восхащались Северной столицей во все времена, даже когда она только начинала развиваться.

Санкт-Петербург — город особенный. Его история, архитектура и атмосфера с самого начала вызывали у иностранцев самые разные чувства — от восхищения до удивления и даже недоумения. Каким же город на Неве виделся иностранцам в разные эпохи, и почему он оставался для них таким загадочным и притягательным.

Город, рожденный на болотах

Петербург — это город, который буквально «выцарапали» из болот и непригодной для жизни земли. Его основатель, Петр I, поставил перед собой грандиозную задачу — построить столицу, которая будет «окном в Европу». Иностранцы сразу отмечали это: например, знаменитый венецианский авантюрист Джакомо Казанова, побывавший в Петербурге в 1765 году, писал, что только гений мог замыслить возвести такой город в столь неблагодарном месте.

Французский дипломат Людовик Филипп де Сегюр, проживавший в России в конце XVIII века, подчеркивал контрастность города: с одной стороны — просвещение, европейская культура и роскошь, а с другой — варварство и невежество, смешение Азии и Европы, богатого дворянства и простой толпы, пишет сайт Пикабу.

Архитектура и европейский стиль

Иностранцы поражались масштабам и красоте города. Петербург часто сравнивали с европейскими мегаполисами — Парижем, Лондоном, Берлином. Его строгие прямые улицы, грандиозные дворцы и широкие проспекты казались им «парадным входом в Россию». Но вместе с тем город воспринимался как искусственный, спроектированный по линейке, в отличие от более «живой» и хаотичной Москвы.

Шотландец Джон Кук, приехавший в Петербург в 1736 году, называл город лучшим местом для ценителей прекрасного. Его восхищали увеселительные заведения, атмосфера центра и роскошные покои при дворе. Он также отмечал доброжелательность местных жителей, которые всегда были готовы помочь иностранцам: например, однажды русский спас Кука от обморожения, растирая ему щеку снегом, что иностранцу сначала показалось странным.

Романтика и мистика северной столицы

Петербург с его белыми ночами, туманами и особой атмосферой вдохновлял многих поэтов и писателей. Александр Дюма, побывавший в городе, отмечал его романтическую и загадочную природу. Город казался одновременно величественным и немного мистическим, что создавало особое настроение для творчества.

Однако не все впечатления были радужными. После революции, например, Герберт Уэллс описывал Петербург как место упадка и пустоты, где величие прошлого сменилось мраком и запустением.

Иностранцы видели Петербург как город контрастов — между старым и новым, между Европой и Азией, между роскошью и бедностью. Однако никогда Северная столица не оставляла равнодушным.