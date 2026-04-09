Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат

Кисловодск считается одним из самых популярных курортов России. Город привлекает уникальными минеральными источниками, красивой архитектурой и удобным расположением для поездок к главным достопримечательностям.
Автор блога "Амбассадор уютного дома" отправилась в Кисловодск и рассказала, где можно остановиться в городе и в каких кафе лучше всего кормят.
Размещение в отеле
Путешественница решила остановиться в отеле Platinum, который находится в тихом районе города. Внутри приятный современный интерьер, просторная гостиная и отдельная спальня с мини-балконом. За три ночи с завтраками вышло 29 000 рублей. В стоимость входило посещение спа-зоны с бассейном в соседнем отеле.
Где недорого и вкусно поесть
Фрукты и мясные деликатесы лучше всего покупать на рынке. В мясном павильоне у входа справа есть палатка, где все можно попробовать перед покупкой.
Также обязательно загляните в столовую "Союз". Она находится в старинном краснокирпичном здании недалеко от Курортного бульвара. Атмосферное место с уличной верандой и демократичными ценами.
Кроме того, отличное кафе находится по адресу: улица Украинская, дом 8. Интерьер простой, зато есть кондиционер и чистый туалет. Здесь туристы попробовали вкусное каре барашка, свиной шашлык и кебаб. Вместе с зеленью, овощами и чаем обед обошелся в 2500 рублей.
