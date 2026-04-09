Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь Полезное
Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам Город
Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство Полезное
Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове Город
2 ст. ложки гранул в апреле - и малину не узнать: покажет рекордную урожайность, ягод будет больше, чем листьев Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат

Опубликовано: 9 апреля 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media
Где остановиться и поесть в Кисловодске

Кисловодск считается одним из самых популярных курортов России. Город привлекает уникальными минеральными источниками, красивой архитектурой и удобным расположением для поездок к главным достопримечательностям.

Автор блога "Амбассадор уютного дома" отправилась в Кисловодск и рассказала, где можно остановиться в городе и в каких кафе лучше всего кормят.

Размещение в отеле

Путешественница решила остановиться в отеле Platinum, который находится в тихом районе города. Внутри приятный современный интерьер, просторная гостиная и отдельная спальня с мини-балконом. За три ночи с завтраками вышло 29 000 рублей. В стоимость входило посещение спа-зоны с бассейном в соседнем отеле.

legion-media
legion-media

Где недорого и вкусно поесть

Фрукты и мясные деликатесы лучше всего покупать на рынке. В мясном павильоне у входа справа есть палатка, где все можно попробовать перед покупкой.

Также обязательно загляните в столовую "Союз". Она находится в старинном краснокирпичном здании недалеко от Курортного бульвара. Атмосферное место с уличной верандой и демократичными ценами.

Кроме того, отличное кафе находится по адресу: улица Украинская, дом 8. Интерьер простой, зато есть кондиционер и чистый туалет. Здесь туристы попробовали вкусное каре барашка, свиной шашлык и кебаб. Вместе с зеленью, овощами и чаем обед обошелся в 2500 рублей.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью