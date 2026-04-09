Дешевле Турции, красивее Европы: сколько стоит поездка в Китай на 9 дней – прямой перелет без визы

Сколько стоит поездка в Китай

Китай становится одним из самых популярных направлений для туристов из России. Однако многие путешественники опасаются, что путешествие в Поднебесную влетит в копеечку.

Тревел-блогер решила проверить это на своем опыте и отправилась в Шанхай на 9 дней. Путешественница утверждает, что отдохнуть в Китае можно комфортно и без огромных трат.

Въезд, связь и жилье

Еще недавно для поездки в Китай требовалась виза стоимостью около 7 200 рублей. Однако до 14 сентября 2026 года россиянам достаточно иметь при себе загранпаспорт.

Добраться до Шанхая можно прямым рейсом из Москвы. Билет туда и обратно обойдется примерно в 45 000 рублей. По прибытии стоит решить вопрос со связью: можно либо подключить роуминг своего оператора, либо приобрести местную eSIM.

За 8 ночей в отеле в центре Шанхая придется заплатить около 55 000 рублей. Вполне приемлемая цена за комфортное размещение в сердце мегаполиса.

Цены на транспорт и еду

Передвижение по Китаю стоит копейки:

поездка на метро - 48 рублей;

на автобусе - 24 рубля;

билет на скоростной поезд до соседнего города (туда‑обратно) - около 1 800 рублей.

С питанием тоже все просто. Если брать местную еду, обед обойдется около 600 рублей. Кофе в обычной кофейне стоит от 180 до 480 рублей за чашку, а вот блюда европейской кухни чуть дороже - например, бургер может стоить около 1 400 рублей.

Развлечения и общий итог поездки

Шанхай предлагает множество возможностей для интересного досуга. Многие музеи здесь бесплатны для посещения, а за вход в храмы, сады и галереи нужно заплатить - цена варьируется от 440 до 840 рублей. Самым дорогим оказался билет на выставку Гауди - 1 050 рублей.

Общий счет за 9 дней - примерно 150 000 рублей. Сюда входит прямой перелет, отель, еда, транспорт и развлечения. Таким образом, Китай оказался не только интересным, но и вполне бюджетным направлением для самостоятельного путешествия.

