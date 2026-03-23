Откуда появилось название Розовый павильон в Павловске?

Розовый павильон в Павловске — это не просто архитектурный памятник, а настоящая жемчужина Павловского парка, окутанная историей, романтикой и воспоминаниями о блестящем пушкинском времени. Расположенный в районе Белая Берёза, он стал символом изящества, культурного досуга и торжества победы.

История создания

Изначально территория, где сейчас стоит павильон, принадлежала даче П. И. Багратиона. После расширения парка он уступил её императрице Марии Фёдоровне. Постройка была создана архитектором А. Н. Воронихиным, вероятно, в 1811–1812 годах (есть версии о более ранней дате — 1807 год). Павильон стал самой значительной работой Воронихина в Павловском парке.

Название «Розовый» появилось благодаря розарию, который разбили вокруг здания. На главном фасаде под фронтоном появилась надпись на французском языке — Pavillon des Roses («павильон роз»). На чертежах сооружение называлось «Арсеналом», но по назначению никогда не использовалось — стало салоном Марии Фёдоровны.

Архитектура и интерьер

Павильон построен из дерева по принципам композиции итальянского Возрождения. У него квадратная планировка, портики с четырьмя колоннами ионического ордера на каждом фасаде и невысокий купол на четырёхгранном барабане. Стены обшиты досками, окрашенными в светло-жёлтый цвет с нарисованными рустами, имитирующими кладку. Во фронтонах и во фризе по периметру фасадов — декоративные живописные панно, написанные гризайлью, с изображением игр амуров. Это добавляет постройке пасторальности и подчёркивает её назначение как места отдыха и развлечений.

Внутренний зал — Ротонда — украшен восемью коринфскими колоннами. С трёх сторон расположены прямоугольные проёмы, с четвёртой — камин. Ниши визуально углублены росписью в технике гризайль с имитацией объёмных розеток. По периметру ротонды по фризу шла роспись с узором из пальметт. Над ротондой под куполом размещалась галерея с балюстрадой, а поверхность купола была украшена цветочной росписью на белом фоне.

Мебель для павильона — диваны, канапе, банкетки, угловые шкафчики и цветники — была изготовлена из карельской берёзы и ясеня по рисункам Воронихина. Украшением служили вышивки с изображением цветов, особенно роз.

Танцевальный зал

В 1814 году, в честь возвращения Александра I после победы над Наполеоном, к павильону пристроили большой двухсветный танцевальный зал площадью около 400 м². Его создал архитектор Карл Росси за 17 дней. Зал поражал великолепием: темперная живопись с позолотой, выполненная Д. Б. Скотти, изображала аллегорические символы победы и славы. Центр плафона украшала композиция из 20 подвесных гирлянд искусственных роз из разноцветного шёлка, из которой спускалась большая четырёхъярусная люстра из золочёного дерева. В простенках между окнами помещались бра в виде корзин с букетами листьев, украшенные золочёными воинскими шлемами со страусиными перьями.

27 июля 1814 года здесь состоялся праздник. Перед павильоном на фоне декорации, изображавшей русскую деревню (её создал П. Гонзаго), выступали хоры, исполнявшие гимны и оды в честь царя-победителя. В спектакле участвовали артисты императорских театров.

Ворота павильона

Решётка ворот отлита из чугуна по рисункам Карла Росси в стиле русского ампира. Вместо античного аканта она украшена массивными венками из роз, васильков, маргариток и гирляндами из роз. Сами ворота оформлены гирляндами и венками, прутья — чередующимися розами и цветками шиповника.

Судьба павильона

Розовый павильон стал любимым местом отдыха Марии Фёдоровны. Здесь бывали именитые литераторы и музыканты: Гнедич, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Державин, Крылов и другие.

После революции в павильоне проходили лекции и музейные выставки. В Великую Отечественную войну здание сгорело. Новый фундамент заложили в конце 1970-х годов, фасад воссоздали в 1980-х, а полностью павильон восстановили в 1990-х годах.

Сегодня Розовый павильон — объект культурного наследия народов РФ федерального значения. В летний сезон здесь проводят концерты и экскурсии, а вокруг павильона, как и прежде, цветут розы — любимые цветы императрицы Марии Фёдоровны.

