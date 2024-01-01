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Отмыть желтые подтеки в унитазе помогут эти средства: справитесь без дорогостоящей «химии»

Отмыть желтые подтеки в унитазе помогут эти средства: справитесь без дорогостоящей «химии»
Как отмыть желтую полосу в унитазе

Сэкономите семейный бюджет.

Из-за жесткой воды и несвоевременного мытья в чаше унитаза со временем могут появиться желтые подтеки. Отмыть их даже дорогостоящими покупными средствами не всегда удается. В таком случае на выручку придут народные методы.

В первую очередь можно попробовать залить унитаз на ночь раствором 9-процентного уксуса. А если это не поможет, используйте соду. Ее нужно насыпать на жесткую щетку и протереть санфаянс.

Чтобы добиться лучшего эффекта, можно задействовать одновременно два средства: сперва залить чашу уксусом, а после всыпать внутрь соду. От желтых пятен не останется и следа, пишет портал «Клопс».

Источник фото: rawpixel.com/freepik

Общество Советы Лайфхак
1 января 2024 12:45
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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