Отсчёт пошёл: Беглов назвал год запуска движения по Большому Смоленскому мосту

Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге идет опережающими темпами. По информации губернатора Александра Беглова, рабочий трафик по мосту откроют уже в 2027 году.

Окончание строительства планируется на 2028 год — раньше изначального срока. Для реализации этого проекта из городского бюджета выделено 24 млрд рублей.

Губернатор Беглов сообщил эти данные во время обсуждения первого чтения закона о бюджете на 2026 год и последующие годы в городском парламенте.

Он подчеркнул, что данный мост и Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) считаются приоритетными инфраструктурными инициативами Петербурга.

Первый этап проекта, включающий Витебскую развязку, уже введен в эксплуатацию. На дальнейшие этапы ШМСД в бюджете на три года предусмотрено 94 млрд рублей, из которых 27,5 млрд рублей предоставит федеральный центр.

Всего Петербургу на строительство ШМСД по указу президента Владимира Путина выделяют 90 млрд рублей. В ближайшие три года в программу инвестиций в развитие дорог города заложено 440 млрд рублей.

— Это больше половины общего объёма адресной инвестиционной программы, — отметил Александр Беглов.

Более 196 млрд рублей планируется потратить на возведение и модернизацию Южной широтной магистрали, а также строительство Цимбалинского путепровода и магистрали М-32.

Почти 48 млрд рублей направят на ремонт городских дорог. В улучшение состояния дорожной сети войдут 278 объектов.

Недавно после проведения капитальных работ вновь открылась Свердловская набережная.