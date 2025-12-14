Оттепель с ледяным дождём — и вдруг «Мороз и солнце»: Петербург резко сменит погоду

В Санкт-Петербурге сегодня ожидается пасмурная погода, временами возможны прояснения без осадков. Как рассказал Михаил Леус, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», осадков не предвидится, а небо местами прояснится.
Температура воздуха останется на 4–5 градусов ниже обычных значений для этого времени года. В Санкт-Петербурге днём столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов, в Ленинградской области прогнозируется от -4 до -9 градусов.
Ветер юго-восточного направления сохранится слабым, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление понемногу будет снижаться и достигнет 760 миллиметров ртутного столба, что примерно соответствует средним показателям.
В начале предстоящей недели погодные условия изменятся. В понедельник жители города увидят снегопады, а в отдельных районах возможен ледяной дождь, сопровождающийся образованием гололёда.
Ночные температуры опустятся до -6…-8 градусов, а дневные значения достигнут от -1 до +1 градуса. Прохладная и непростая погода сохраняется в регионе.