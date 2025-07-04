Штормовое предупреждение в Петербурге: что происходит с городскими парками, откуда взяли экстренные сообщения

В связи с объявленным штормовым предупреждением в Петербурге закрыты многие парки — меры приняты для предотвращения несчастных случаев.

Дворцовый парк в Гатчине, а также парки Петергофа временно недоступны для посетителей. В Ботаническом саду закрыты Нижний парк, Верхний сад, Острова, а также парки Александрия и Ораниенбаум.

Также закрыта переправа в Крепость Орешек с городского причала Шлиссельбурга в связи с погодными условиями. Добраться можно из поселка им. Морозова.

Также Ленинградский зоопарк закрыт из-за погодных условий.

Штормовое предупреждение в Петербурге — что происходит с городскими парками

Закрытие парков связано с усилением ветра — порывы достигают 24 метров в секунду. Такая сила ветра несет риск падения деревьев и повреждения инфраструктуры.

В ночное время в разных районах города зафиксировано около десяти случаев падения деревьев, что подтверждает опасность пребывания на открытом воздухе в данный момент.

Закрытые парки и затопленные набережные — шторм в Северной столице

Помимо ветра, в городе наблюдается повышение уровня воды в Неве и других реках. Защитная дамба сдерживает наводнение, однако подтопления уже зафиксированы на набережных Васильевского острова.

Ситуация требует постоянного контроля и оперативного реагирования со стороны служб города.

Парк-дендрарий и Ботанический сад: ограничения и правила посещения в шторм

Как сообщили в пресс-службе Ботанического сада, парк-дендрарий также закрыт — доступ разрешен только обладателям заранее приобретенных электронных билетов в оранжереи. Кассы при входе в данный момент не работают.

Приобретенные билеты можно обменять на другую дату или вернуть, что позволяет минимизировать неудобства для посетителей.

Несмотря на общие ограничения, некоторые музеи, расположенные на территории парков, продолжают работу — это проект «Подвиг возрождения», музеи «Государевы потехи», Музей коллекционеров и «Дом игральных карт».

Они открыты для посетителей, что позволяет сохранить культурную активность в городе.

Последствия непогоды — падения деревьев и повышение уровня воды в Неве

Усиление ветра и штормовое предупреждение — серьезный вызов для Петербурга. Падения деревьев создают угрозу безопасности, а повышение уровня воды требует готовности к возможным подтоплениям.

Власти призваны обеспечивать оперативное информирование и принимать меры по защите жителей.

Как Петербург борется с угрозами стихии — обзор текущей обстановки

Закрытие парков и ограничение доступа к природным зонам — вынужденная мера, направленная на сохранение здоровья и жизни горожан.

Внимательный мониторинг погодных условий и координация служб позволяют минимизировать последствия стихии и обеспечить безопасность в период неблагоприятных погодных явлений.