Пельмени уже не те: россиянка попробовала корейские дамплинги из «Пятёрочки» — что за странное блюдо
Пельмени уже не те: россиянка попробовала корейские дамплинги из «Пятёрочки» — что за странное блюдо

Опубликовано: 2 ноября 2025 11:30
Фото: Городовой.ру

Стоит ли тратить на них деньги?

Со слов покупательницы, дамплинги она в глаза раньше не видела — слово незнакомое, бренд незнакомый, но любопытство пересилило.

Бренд «БибИго», корейская кухня. Внешне — большие, аккуратные, начинка просвечивает через тонкое тесто. Замечание сразу одно: в составе есть перец, который она обычно избегает, но в готовом виде вкус не ударил, и остроты почти нет.

Методов приготовления — масса: отварить, пожарить, приготовить на пару. Россиянка выбрала классическую варку. Дамплинги не развалились, форму держат идеально.

Внутри — много капусты и лука, мяса мало, но текстура плотная и приятная. Четырёх штук достаточно, чтобы наесться — они крупные, тяжёлые, но при этом вкус остаётся лёгким, не жирным.

Дамплинги — аккуратные, нежные, вкус «летний», без тяжести после употребления. Пойдет за ними в «Пятёрочку» еще.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
