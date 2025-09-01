Рекорды и антирекорды: какой регион лидирует по размеру пенсий, а какой — в аутсайдерах

К концу первого полугодия 2025 года самые высокие выплаты по старости назначались жителям Чукотки — 41,6 тыс. рублей, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.).
Разница составила 22,2 тыс. рублей.
Средняя пенсия по стране — 25 тыс. рублей.
Динамика изменений
Как пишут "Известия", разрыв между пенсиями вырос с 2021 года с 15,3 тыс. до 22,2 тыс. рублей.
За год показатель увеличился на 16%. Чукотка лидирует по уровню пенсий, а Кабардино-Балкария — в аутсайдерах.
Причины различий
Основная причина — разница зарплат в регионах.
По последним данным Росстата, самая большая средняя зарплата была на Чукотке (220 тыс.) и в Ямало-Ненецком АО (183 тыс.), а самая низкая — в Ингушетии (47 тыс.) и Чечне (около 52 тыс.).