Рекорды и антирекорды: какой регион лидирует по размеру пенсий, а какой — в аутсайдерах
Рекорды и антирекорды: какой регион лидирует по размеру пенсий, а какой — в аутсайдерах

Опубликовано: 1 сентября 2025 23:31
пенсии
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Размер пенсий по старости в российских регионах значительно отличается, достигая двукратной разницы.

К концу первого полугодия 2025 года самые высокие выплаты по старости назначались жителям Чукотки — 41,6 тыс. рублей, а самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс.).

Разница составила 22,2 тыс. рублей.

Средняя пенсия по стране — 25 тыс. рублей.

Динамика изменений

Как пишут "Известия", разрыв между пенсиями вырос с 2021 года с 15,3 тыс. до 22,2 тыс. рублей.

За год показатель увеличился на 16%. Чукотка лидирует по уровню пенсий, а Кабардино-Балкария — в аутсайдерах.

Причины различий

Основная причина — разница зарплат в регионах.

По последним данным Росстата, самая большая средняя зарплата была на Чукотке (220 тыс.) и в Ямало-Ненецком АО (183 тыс.), а самая низкая — в Ингушетии (47 тыс.) и Чечне (около 52 тыс.).

Автор:
Ксения Пронина
Общество
