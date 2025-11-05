«Горизонтальные лифты» Петербурга: тайны станций, которых нет в Москве

Санкт-Петербургское метро хранит уникальные архитектурные решения, не имеющие аналогов в других городах России.
Речь идет о станциях так называемого «горизонтального лифта» — уникальных конструкциях, появившихся благодаря постановлению Никиты Хрущева и получивших свое развитие в Ленинграде.
От Хрущева до Чемпионата мира: Как «лишние излишества» породили уникальные станции метро
История этих станций начинается с указа Хрущева «Об устранении излишеств в проектировании и архитектуре», изданного 4 ноября 1955 года.
В стремлении сократить расходы при строительстве метрополитена, архитекторы решили отказаться от боковых залов, создав станции закрытого типа.
«Для удовлетворения данного указа на 2 линии — Московско-Петроградской строили станции менее затратные», — поясняется в источнике.
«Парк Победы» — первый «горизонтальный лифт»: Революция в метростроении Ленинграда
Первой станцией такого типа стала «Парк Победы», открытая 29 апреля 1961 года. Ее особенность — автоматические двери по бокам центрального зала, требующие от машинистов точной остановки поезда для совпадения дверных проемов.
Строительство станций «горизонтального лифта» было более экономичным, а их конструкция считалась более безопасной, исключая падение пассажиров на рельсы. После успеха «Парка Победы» подобные станции начали активно строить в Ленинграде.
От «чешуек» до дверей: Как станции-«лифты» меняли облик Петербургского метро
В 1963 году на той же Московско-Петроградской линии открылась «Петроградская», также выполненная в этом формате.
Затем, 3 ноября 1967 года, появились сразу четыре станции на Невско-Василеостровской линии: «Василеостровская», «Гостиный двор», «Маяковская» и «Площадь Александра Невского». «Маяковская» стала одной из самых узнаваемых.
В 1969 году открылась «Московская», а в 1970 году — «Елизаровская» и «Ломоносовская». Последней станцией такого типа стала «Звёздная», построенная в 1972 году.
После этого от «горизонтальных лифтов» отказались, несмотря на их меньшую стоимость строительства, из-за дороговизны обслуживания. Вместо них стали предпочитать односводы глубокого заложения.
Почему «горизонтальные лифты» остались только в Петербурге и Минске?
Впоследствии, к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в Петербурге появились две новые станции с похожей планировкой — «Беговая» и «Зенит» (ранее «Новокрестовская»).
Планируется использовать такую конструкцию и на новой Красносельско-Калининской линии.
Уникальность петербургских «горизонтальных лифтов» подчеркивается тем, что в Минске, на Зеленолужской линии, также установлены платформенные двери, но на всех станциях, что делает этот тип станций редким явлением.