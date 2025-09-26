Бабье лето в Петербурге 2025: чего ожидать от погоды

В начале осени многие ждут бабье лето — короткий, но приятный период тепла и ясной погоды. В 2025 году петербуржцам повезло: оно на пороге.

Синоптики обещают сухую, спокойную и относительно теплую погоду.

Что такое бабье лето?

Бабье лето — это нефиксированное по дате погодное явление. Обычно оно начинается после первых осенних холодов и дождей, пишет КП.

В Петербурге оно бывает разным: иногда теплым и ярким, иногда «слабым», когда температура не поднимается выше +15...+18°C.

Какой будет погода?

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Северной столице как раз наступило время, когда уходит похолодание и к городу приближается антициклон.

«По определению бабье лето — это период сухой, тихой и относительно теплой погоды. Как раз такой период и наступает в нашем регионе на предстоящую неделю», — отметил эксперт.

По словам синоптика, в дневные часы воздух будет прогреваться до +14…+16°C, а это хоть и нежарко, но тепло. По ночам же будет прохладно — от +3 до +8°C.

Солнце будет появляться почти каждый день, а ветер преимущественно слабый и северного направления.

Погода будет комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе, хотя уже не стоит ждать настоящей летней жары.

Что дальше?

К сожалению, это не продлится долго. С начала октября в регион придут циклоны с сильными ветрами и дождями. Время для установления антициклона и очередного бабьего лета, скорее всего, уже не будет.

Это означает, что настоящая осень со всеми характерными холодами, ветрами и осадками окончательно вступит в свои права.