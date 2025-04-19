Первая батарея в мире — была в Петербурге: как инженер Сан-Галли согрел весь город, а после и мир

Теперь представить без нее дом в России невозможно.

Санкт-Петербург не только культурная столица, но и… самая тёплая? Да, в самом буквальном смысле — ведь именно здесь родилась первая в мире отопительная батарея.

Изобрёл её человек с немецким именем, итальянскими корнями и российским паспортом — Франц Карлович Сан-Галли. И всё это произошло не в каких-нибудь лабораториях Европы, а в самой что ни на есть мастерской на петербургских окраинах.

Горячая коробка для холодной столицы

В середине XIX века Петербург страдал от привычной для него сырости и пронизывающего холода. Камин не спасал, змеевики-предшественники радиаторов — тоже. А вот Сан-Галли придумал "горячую коробку", по-немецки heizkörper, в 1857 году. Это была первая в мире батарея с секциями — и он же дал ей то самое название: «батарея».

Почему батарея? Потому что, как в армии, всё строго по уставу: одинаковые секции соединены в одну линию — прям как артиллерийская батарея, только греет, а не стреляет.

Здесь и ворота, и балконы, и батареи

Если вы думаете, что Сан-Галли ограничился только батареями — вы недооценили амбиции петербургского промышленника. Он был не просто изобретателем, а ещё и литейщиком с художественным вкусом. Это его завод изготовил ворота Зимнего дворца, ограды Таврического сада, решётки музея Штиглица и фонари Троицкого моста.

А главное — батареи его производства до сих пор работают, например, в здании "Зингера" на Невском. Без преувеличений — нагревали, греют и греть будут.

Мы привыкли к батареям как к само собой разумеющемуся атрибуту интерьера, а ведь когда-то они были инновацией из Петербурга, способной изменить быт и климат тысяч квартир. Спасибо Францу Карловичу — теперь можно не просто жить в Северной Пальмире, но и не мёрзнуть.