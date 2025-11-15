Первый снег — и на ЗСД вышли на уборку более тридцати дорожных «гигантов»

В Петербурге наблюдался первый в этом сезоне снегопад, который совпал с прогнозами синоптиков. На скоростной трассе на западе города привлекли значительное количество техники для обеспечения безопасного движения. Для поддержания порядка на магистрали в ночные часы трудились 24 комплекса на базе грузовых автомобилей и 8 тракторов.
За одну ночь было использовано более 130 тонн противогололёдных реагентов. Специалисты провели полную очистку всей трассы трижды за это время. Такие меры позволили сохранить проезжую часть в необходимом состоянии.
Для автомобилистов специалисты советуют как можно скорее установить зимние шины. При выборе манеры вождения рекомендуется учитывать особенности зимней дороги и погодные перемены. Необходимо понизить скорость, сохранять увеличенное расстояние до других машин и уделять внимание дорожным знакам и электронным табло.