Первый в СССР Вечный огонь: чем запомнилось 6 ноября в истории Петербурга

Симфония перемен: как музыка Чайковского и рёв паровозов ознаменовали ключевые моменты петербургской истории.

6 ноября занимает особое место в летописи Петербурга — именно в этот день происходило немало знаковых событий, которые на века оставили след в судьбе города и страны.

1833 год: Открытие Обводного канала

6 ноября (25 октября по старому стилю) 1833 года﻿ был открыт для судоходства самый крупный канал Петербурга — Обводный. Он начинается от Невы около Александро-Невской лавры и тянется до реки Екатерингофка.

Изначально канал разрабатывался в 1769–1780 годах по проекту инженера Л.Л. Карбонье как оборонительный рубеж, укреплённый валом со стороны города.

Канал сыграл важную роль в развитии водного транспорта и городской инфраструктуры.

1854 год: Основание Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия

6 ноября 1854﻿ был утверждён устав Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия — первой в мире военной общины такого рода.

Её инициатором стала Великая княгиня Елена Павловна. Уже вскоре после утверждения устава первые 35 сестёр отправились из Петербурга в Севастополь — помогать раненым на полях Крымской войны.

Эта организация стала ядром сети учреждений Красного Креста в России. Как отмечает историк О. Ветрова:

«Крестовоздвиженская община заложила фундамент гуманитарной медицины на севере страны».

1893 год: Смерть Петра Ильича Чайковского

6 ноября 1893﻿ в квартире своего брата скончался великий композитор Пётр Ильич Чайковский. Причиной стала холера, в той же квартире на Малой Морской доме 13.

Император Александр III лично приказал покрыть все расходы на погребение из личных средств.

Директор Императорских театров был назначен ответственным за организацию похорон, что стало исключительным случаем в истории.

«Чайковский — символ русской музыки, чья смерть потрясла всю страну», — писала современная пресса.

1914 год: Назначение Алексея Николаевича шефом Морского кадетского корпуса

6 ноября 1914﻿ Николай II назначил своего сына шефом Морского кадетского корпуса — военного учебного заведения для воспитания офицеров флота.

Корпус в годы Первой мировой войны адаптировал сроки обучения, но остался ключевым звеном в подготовке кадров.

В 1916 году корпус переименовали в Училище, которое прекратило деятельность в 1918 году.

1917 год: Октябрьское вооружённое восстание в Петербурге

6 ноября стало началом вооружённого восстания большевиков.

По приказу ВРК отряды Красной гвардии, части столичного гарнизона и отряды балтийских моряков блокировали юнкерские училища, взяли под контроль Николаевский, Дворцовый, Литейный мосты и ряд важнейших объектов города.

1927 год: Открытие завода «Буревестник»

6 ноября 1927﻿ на Малой Охте открылся завод электромедицинского оборудования «Буревестник», который через год выпустил первый советский рентгеновский аппарат.

Предприятие стало главным поставщиком передового оборудования для медицины в СССР.

1936 год: Торжественное открытие моста Володарского

6 ноября 1936﻿ в Ленинграде был открыт первый советский трёхпролетный арочный железобетонный мост — Володарский. Авторы проекта — инженеры Г. Передерий, В. Кржижановский и архитекторы А. Никольский, К. Дмитриев.

Мост получил название в честь революционера Моисея Гольдштейна (Володарского), убитого в 1918 году.

1957 год: Вечный огонь на Марсовом поле

6 ноября 1957﻿ в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле зажгли первый в СССР Вечный огонь — символ памяти жертв войн и революций Петербурга.

Пламя зажгли от мартеновской печи Кировского завода. За подачей газа следит городская служба — мемориал подключен к газопроводу длиной около 300 метров.

1967 год: Проводы последнего паровоза

В этот день на Финляндском вокзале состоялись проводы последнего пассажирского паровоза П36-0251 с ленинградского узла.

Этот локомотив стал символом уходящей эпохи паровой железной дороги.

1969 год: Запуск электрического движения до Выборга

6 ноября 1969﻿ открылось регулярное движение электропоездов из Ленинграда в Выборг.

Электрификация участка дороги продолжилась до государственной границы, а в 1978 году маршрут между СССР и Финляндией был полностью электрифицирован.