Первый жилмассив Ленинграда, старинный парк и помпезный ДК: куда пойти от станции метро «Елизаровская»

Продолжаем серию экскурсионных рассказов о том, что посмотреть, выйдя на отдаленных, не центральных станциях метро в Петербурге.

Метро «Елизаровская» — это отправная точка одного из самых необычных и запоминающихся районов современного Санкт-Петербурга. Здесь планируется грандиозная стройка и еще один разводной мост, который пересечет Неву. Что же интересного посмотреть в этом райне? Мы спросили у эксперта.

Палевский жилмассив

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал порталу «Городовой», куда пойти, чтобы устроить себе интересную прогулку у метро «Елизаровская».

«Отправляемся в Палевский жилмассив. Это один из первых жилмассивов Ленинграда, из домов низких видов, причем двухэтажные квартирные дома, которые можно назвать условно коттеджами: двери каждой квартиры выходят прямо на улицу. И три одноквартирных дома, замыкающихся с юго-запада, и два длинных пятиэтажных дома. Все дома разного типа, кажется, что они одинаковые, но если присмотреться, то это иллюзия», — рассказывает эксперт.

Всего в массиве 19 домов, в 2001 году они получили статус памятников культуры. Он строился для Александро-Невской мануфактуры.

«Дом культуры текстильщиков»

Сейчас это здание известно всем, как книжная ярмарка имени Крупской. Интерьер бывшего ДК очень красивый: зал с наклонным полом, балконом, витражи лестниц, трансформированный пролетарский орден. В 90-е он стал книжной ярмаркой, там можно найти любое издание, которое нет нигде. Здание включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Александровский пролетарский завод

«Интересное место. У дома главного корпуса установлены две чугунные фигуры львов, львы-атлеты по модели скульптора Прокофьева. Как они оказались здесь, на самом деле, сложно сказать, они пережили даже войну. На заводе делались металлоконструкции для Александровского театра, Зимнего дворца, в том числе львы для пристани у Зимнего дворца и многое другое», — рассказывает экскурсовод.

Спускаясь дальше, можно пройти в Парк культуры и отдыха имени Бабушкина или «Парк Сказок». Это старейший зеленый массив, он расположен на берегу Невы. Появился парк еще во времена правления Екатерины II. В то время Невская застава была вотчиной титулованных особ.