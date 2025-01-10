Городовой / Город / «Надо слушать, чтобы понять»: какой смысл вложила Татьяна Буланова в свой хит «Белая ночь»
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

«Надо слушать, чтобы понять»: какой смысл вложила Татьяна Буланова в свой хит «Белая ночь»

10 января 2025 13:01
Татьяна Буланова
«Надо слушать, чтобы понять»: какой смысл вложила Татьяна Буланова в свой хит «Белая ночь»
Городовой ру/ Legion-Media/ автор - Photographers

Очередное признание певицы в любви своему родному городу.

Белые ночи Санкт-Петербурга – это время, когда город преображается, погружаясь в мистическую атмосферу романтики. Многие композиторы и поэты посвятили свои творения этому уникальному явлению, и Татьяна Буланова не стала исключением. Ее песня «Белая ночь», полная лиризма и нежности – своеобразное признание в любви родному городу.

Композиция, записанная специально для первого сезона популярного сериала «Улицы разбитых фонарей», повествующего о буднях петербургских милиционеров, быстро завоевала любовь слушателей и стала визитной карточкой певицы. «Белая ночь» не просто дополняла атмосферу сериала, но и стала самостоятельным произведением, отражающим глубину и красоту Петербурга.

В видеоклипе песню Татьяна Буланова, словно олицетворяя легкость и свободу белых ночей, катается на речном катере по Неве. Текст песни полон образов, передающих таинственность и очарование белых ночей. Композиция вошла в альбом певицы «День рождения» и до сих пор остается в репертуаре Булановой.

Сама певица признается, что «Белая ночь» – это именно та песня, которая, по ее мнению, в полной мере отражает атмосферу и дух Петербурга.

«Мне кажется, она такая прям петербургская-петербургская. Нева, течение плавное такое, величественное, и дымка эта утренняя. Не знаю, это надо послушать, чтобы понять», – поделилась Буланова.

Новости по теме
«И пока я эту занозу не выдернул, я не жил»: как Олег Газманов писал свой хит «Питер» «И пока я эту занозу не выдернул, я не жил»: как Олег Газманов писал свой хит «Питер» 8 января 2025 11:03
Сезон белых ночей в Петербурге не вечен: почему на улице светло 24/7 только 23 дня Сезон белых ночей в Петербурге не вечен: почему на улице светло 24/7 только 23 дня 2 января 2025 08:33
Готовь сани летом, а билеты покупай осенью: когда в Петербурге в 2025-м начнутся белые ночи, и сколько продлятся Готовь сани летом, а билеты покупай осенью: когда в Петербурге в 2025-м начнутся белые ночи, и сколько продлятся 5 ноября 2024 09:00
Молодой муж Татьяны Булановой в долгах как в шелках: должен налоговой крупную сумму Молодой муж Татьяны Булановой в долгах как в шелках: должен налоговой крупную сумму 21 октября 2024 13:30
19 лет значения не имеют: Татьяна Буланова раскрыла главный секрет счастливого брака с молодым мужем 19 лет значения не имеют: Татьяна Буланова раскрыла главный секрет счастливого брака с молодым мужем 6 октября 2024 20:12
Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-ПетербургТатьяна Буланова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще