«Надо слушать, чтобы понять»: какой смысл вложила Татьяна Буланова в свой хит «Белая ночь»

Белые ночи Санкт-Петербурга – это время, когда город преображается, погружаясь в мистическую атмосферу романтики. Многие композиторы и поэты посвятили свои творения этому уникальному явлению, и Татьяна Буланова не стала исключением. Ее песня «Белая ночь», полная лиризма и нежности – своеобразное признание в любви родному городу.

Композиция, записанная специально для первого сезона популярного сериала «Улицы разбитых фонарей», повествующего о буднях петербургских милиционеров, быстро завоевала любовь слушателей и стала визитной карточкой певицы. «Белая ночь» не просто дополняла атмосферу сериала, но и стала самостоятельным произведением, отражающим глубину и красоту Петербурга.

В видеоклипе песню Татьяна Буланова, словно олицетворяя легкость и свободу белых ночей, катается на речном катере по Неве. Текст песни полон образов, передающих таинственность и очарование белых ночей. Композиция вошла в альбом певицы «День рождения» и до сих пор остается в репертуаре Булановой.

Сама певица признается, что «Белая ночь» – это именно та песня, которая, по ее мнению, в полной мере отражает атмосферу и дух Петербурга.