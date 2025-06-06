Секретные дворы Петербурга: драконы, ангелы, волшебники и Достоевский — что скрывают пешеходные улицы города

Где найти сказку и литературную историю в самом сердце Петербурга?

Величественный Петербург славится своими улицами, по которым можно бесконечно гулять, наслаждаясь видами исторического центра. Но есть в городе и такие места, где нет машин — пешеходные улицы, где можно в полной мере ощутить атмосферу Северной столицы.

Малая Конюшенная: Первая пешеходная улица Петербурга

Это первая пешеходная улица Петербурга. Ее длина всего 350 метров, но размер, как известно, не имеет значения: практически каждое здание на этой улице — памятник истории.

Прогуливаясь по Малой Конюшенной, можно найти Шведскую церковь святой Екатерины, памятник Гоголю, метеорологический павильон.

Кстати, свое название улица получила по Конюшенному двору — в XVIII веке здесь находились императорские конюшни. В XX веке улица меняла название на имя революционерки Софьи Перовской, но в 90-е годы историческая справедливость была восстановлена.

Андреевский бульвар: Собор, обелиск и дракон во дворе

На картах Петербурга бульвар не значится, тем не менее, как самостоятельное пешеходное пространство на отрезке между Средним и Большим проспектом он появился в 2002 году.

Первое, что бросится в глаза — Андреевский собор. У кромки Большого проспекта стоит обелиск в честь 300-летия ордена святого Андрея Первозванного, чуть дальше — дом Троекурова и доходные дома XVIII и XIX веков постройки.

Во дворе строения, в котором раньше была «Аптека доктора Пеля и сыновей», стоит легендарная Башня грифонов, а в другом дворе — между Седьмой и Восьмой линиями — живет огромный дракон. И это далеко не все достопримечательности бульвара.

Малая Садовая улица: Шуваловский переулок и памятники животным

Как и многие улицы Петербурга, не раз меняла название. Первым — Шуваловский переулок — улица обязана голубому особняку Ивана Шувалова, построенному в стиле елизаветинского барокко. В противоположном углу обосновалось здание Санкт-Петербургского благородного собрания.

В годы войны это был лазарет, при «советах» он реинкарнировался в дом пролетарской культуры, а затем — в дом Ленинградского радио. Пешеходной Малая Садовая стала в 1999 году: улицу замостили плиткой, поставили небольшие памятники собакам, кошкам и их известным хозяевам.

Дворы Капеллы: Художественное оформление в самом сердце города

Четверка проходных дворов, называемых в народе «дворами Капеллы», образует своеобразный клин, широкий конец которого начинается у набережной реки Мойки, а острый упирается в Большую Конюшенную улицу.

Как пишет Kudago.com, в нулевые здесь прошла масштабная реконструкция, в результате которой дворы получили художественное оформление.

Улица Правды: Ангелы, собачка Гаврюша и герои сказок

В наши дни на улице разместились творения современных художников: композиция «Три ангела» Сергея Борисова — память о трех церквях, когда-то здесь располагавшихся.

Неподалеку стоит «Собачка Гаврюша» — небольшая скульптура, которая успела обрасти легендой. Если у Гаврюши оставить листочек с желанием, собака поможет ему сбыться. Стоит обратить внимание на здание Института кино и телевидения, рядом с которым находится статуя «Агитатора» (он же «Режиссер»).

А во дворах на Правды 2-8 поселились герои сказки «Волшебник Изумрудного города».

Большая Московская улица: Достоевский и таинственные жильцы

Самая большая пешеходная зона Северной столицы — по сути, продолжение улицы Правды. Главная достопримечательность — единственный в городе памятник Достоевскому. Раньше здесь квартировали генерал Жданов, академик Сухомлинов, в одном из дворов жил и был арестован Чернышевский.

Пешеходные улицы Петербурга — это уникальные уголки, где можно отдохнуть от шума машин, насладиться архитектурой и открыть для себя новые достопримечательности.