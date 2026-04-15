Петербург догоняет Тюмень: рекордный рост ВРП и цены на квадрометр

Стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в Петербурге превышает среднедушевой доход в 2,8 раза.

В Санкт-Петербурге за 2025 год цена квадратного метра в новостройках выросла на 10%. Об этом рассказал Александр Кукушкин, глава территориального органа Росстата по Петербургу и Ленинградской области, на заседании в ЗакСе.

Анализ вторичного жилья показал повышение цен на 5,7% в Петербурге и на 3,9% в среднем по России, сообщает 78.ru.

На первичном рынке стоимость одного "квадрата" в городе в 2,8 раза превышает среднедушевой доход, по стране — в 2,9 раза. На вторичке этот коэффициент равен 2,6 в Петербурге и 2,7 по РФ в целом.

Объем сданного жилья почти не изменился, прибавив меньше 1%. Доля Петербурга в общероссийском вводе жилья — 2,5%.

Что касается общей экономики Северной столицы, по словам Кукушкина, инфляция здесь составила 4,8% — ниже общероссийского уровня. После двух лет падения ВРП Петербурга в 2024 году резко вырос на 8,4%.

Обеспечивают рост такие отрасли как гостиницы и рестораны, строительство, обрабатывающая промышленность.

Петербург — третий в России по ВРП. За год город приблизился к Тюменской области на втором месте.