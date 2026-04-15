Петербург на первом месте: куда едут семьи с детьми на майские праздники

Санкт-Петербург стал самым востребованным направлением для семейных туристов на майские праздники. На втором и третьем местах оказались Москва и Казань, сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования апартаментов «Островок».
В топ-10 также вошли Ярославль, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Тула, Волгоград и Кисловодск. Около 80% всех бронирований пришлись на внутренние поездки по России. Средняя стоимость одной ночи в отеле — 8100 рублей.
Каждое пятое бронирование от семей с детьми приходится на зарубежные направления. Туристы предпочитают страны СНГ, Азии и ближнего зарубежья благодаря безвизовому въезду и прямым перелетам.