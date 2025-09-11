Городовой / Город / Шесть новых трамвайных маршрутов: как изменится транспортная карта Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Шесть новых трамвайных маршрутов: как изменится транспортная карта Петербурга

Опубликовано: 11 сентября 2025 18:03
метро Петербурга
Шесть новых трамвайных маршрутов: как изменится транспортная карта Петербурга
globallookpress/Maksim Konstantinov

Петербург потратит около 430 миллиардов рублей на развитие дорожной сети, метрополитена и инфраструктуры в ближайшие три года.

129,7 миллиарда рублей выделено на реконструкцию вестибюлей станций метро «Нарвская», «Электросила» и «Александра Невского-2», что сделает их более современными и доступными.

Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Одновременно в городе спроектируют шесть новых трамвайных линий в различных районах, улучшая транспортную доступность и предлагая альтернативные маршруты.

Комплексное развитие: метро, мосты и магистрали

Средства также направят на строительство новых станций метро, Большого Смоленского моста, Южной широтной магистрали и ШМСД.

Эти масштабные проекты призваны решить транспортные проблемы города и повысить качество жизни горожан.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще