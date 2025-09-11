Шесть новых трамвайных маршрутов: как изменится транспортная карта Петербурга

129,7 миллиарда рублей выделено на реконструкцию вестибюлей станций метро «Нарвская», «Электросила» и «Александра Невского-2», что сделает их более современными и доступными.
Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат ЗакСа Денис Четырбок.
Одновременно в городе спроектируют шесть новых трамвайных линий в различных районах, улучшая транспортную доступность и предлагая альтернативные маршруты.
Комплексное развитие: метро, мосты и магистрали
Средства также направят на строительство новых станций метро, Большого Смоленского моста, Южной широтной магистрали и ШМСД.
Эти масштабные проекты призваны решить транспортные проблемы города и повысить качество жизни горожан.