Городовой / Общество / Самые дорогие и доступные регионы: где россиянам легче прокормиться, а где — труднее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Самые дорогие и доступные регионы: где россиянам легче прокормиться, а где — труднее

Опубликовано: 25 сентября 2025 17:00
продукты
Самые дорогие и доступные регионы: где россиянам легче прокормиться, а где — труднее
globallookpress/ Sergey Elagin

Как изменилась стоимость месячного набора продуктов для россиян.

Согласно подсчетам ассоциации «Руспродсоюз», «стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,6% с начала года».

Средний набор питания на одного человека обойдется в 7304,6 рубля.

Региональные различия

Минимальный набор продуктов в Петербурге составил 8648,1 рубля, а в Ленобласти — 8356,8 рубля. Москва оказалась дороже — 8892,8 рубля.

Самые дорогие корзины зафиксированы на Чукотке (17 525 рублей) и в Камчатском крае (12 363,8 рубля). Наиболее доступны продукты в Мордовии (5910,4 рубля) и Пензенской области (6050,2 рубля).

Как пишет ТАСС, набор входят 33 позиции, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».