Самые дорогие и доступные регионы: где россиянам легче прокормиться, а где — труднее

Новости по теме

Бюджетная корзина вкусных продуктов: что купить в «Магните», чтобы не отравиться и не разориться

Перейти

Ревизорро в «Магните»: 7 продуктов, которые эксперты не рекомендуют класть в корзину

Перейти

Сейчас этот продукт считают иностранным деликатесом, но раньше его добывали и ели в Петербурге

Перейти

Белые медведи обживаются в Петербурге и на Чукотке: как белые медведи обживаются среди людей

Перейти

«Корзина нищих»: сколько стоит базовый набор еды в Петербурге и что в него входит

Перейти