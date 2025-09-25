Самые дорогие и доступные регионы: где россиянам легче прокормиться, а где — труднее

Согласно подсчетам ассоциации «Руспродсоюз», «стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,6% с начала года».
Средний набор питания на одного человека обойдется в 7304,6 рубля.
Региональные различия
Минимальный набор продуктов в Петербурге составил 8648,1 рубля, а в Ленобласти — 8356,8 рубля. Москва оказалась дороже — 8892,8 рубля.
Самые дорогие корзины зафиксированы на Чукотке (17 525 рублей) и в Камчатском крае (12 363,8 рубля). Наиболее доступны продукты в Мордовии (5910,4 рубля) и Пензенской области (6050,2 рубля).
Как пишет ТАСС, набор входят 33 позиции, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.