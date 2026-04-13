Петербург сдает назад: +24% к ретро-авто старше 15 лет
Петербург сдает назад: +24% к ретро-авто старше 15 лет

Опубликовано: 13 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Самой популярной маркой выпущенных более 15 лет назад автомобилей стала LADA.

Согласно данным аналитиков компании «Прагматика Аукцион», средняя цена подержанных автомобилей старше 15 лет в Санкт-Петербурге за первый квартал текущего года достигла 324 350 рублей.

Этот показатель остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает "Петербургский дневник".

Спрос на такие машины среди местных автовладельцев вырос на 24% за первые три месяца года относительно прошлого.

Лидером продаж в этой категории стала LADA, которая заняла около 45% рынка; в топ-5 также вошли Chevrolet, Renault, Ford и KIA.

Самой востребованной моделью среди автомобилей старше 15 лет признан седан LADA Granta. Минимальная цена сделки составила 78 тыс. рублей — за Daewoo Lanos 1999 года, а среди самых старых проданных машин были Volkswagen Golf и BMW 523i 1998 выпуска.

Автор:
Юлия Аликова
