Петербург сдает назад: +24% к ретро-авто старше 15 лет

Согласно данным аналитиков компании «Прагматика Аукцион», средняя цена подержанных автомобилей старше 15 лет в Санкт-Петербурге за первый квартал текущего года достигла 324 350 рублей.
Этот показатель остался неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает "Петербургский дневник".
Спрос на такие машины среди местных автовладельцев вырос на 24% за первые три месяца года относительно прошлого.
Лидером продаж в этой категории стала LADA, которая заняла около 45% рынка; в топ-5 также вошли Chevrolet, Renault, Ford и KIA.
Самой востребованной моделью среди автомобилей старше 15 лет признан седан LADA Granta. Минимальная цена сделки составила 78 тыс. рублей — за Daewoo Lanos 1999 года, а среди самых старых проданных машин были Volkswagen Golf и BMW 523i 1998 выпуска.