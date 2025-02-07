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Петербург скорбит: умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

7 февраля 2025 12:27
Анатолий Худолеев
Петербург скорбит: умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей»
Кадр из фильма "Отрыв"

Ему было 82 года.

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Худолеев. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Театра имени Веры Комиссаржевской, где актер прослужил много лет.

«Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле. Помигалов Худолеева — немногословный, жесткий, готовый на поступки», — поделились в сообщении на сайте театра.

Творческий путь

Анатолий Худолеев родился в 1942 году. Его творческий путь начался в Куйбышеве (сейчас, город Самара), где он окончил театральную студию при драматическом театре имени Горького и начал свою актерскую карьеру. Затем он более 10 лет проработал в национальном Академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.

С 1969 года Анатолий Худолеев активно снимался в кино. Он принял участие во многих популярных сериалах, которые завоевали любовь зрителей по всей стране. Среди них – «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия». Его роли были запоминающимися и яркими, и он внес значительный вклад в развитие российского кинематографа.

В последние годы Анатолий Худолеев принял участие в масштабных и успешных проектах Сергея Урсуляка – сериалах «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». Его работы в этих сериалах получили высокую оценку критиков и зрителей.

Анатолий Худолеев внес значительный вклад в культуру Санкт-Петербурга. Его талант, преданность профессии и многолетняя работа в Театре имени Комиссаржевской сделали его одним из самых любимых и уважаемых актеров города. Он оставил яркий след в истории петербургского театра и кинематографа.

Уход из жизни Анатолия Худолеева – большая потеря для петербургской культуры. Память о талантливом актере, его ярких ролях и преданности искусству навсегда останется в сердцах поклонников его творчества.

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Автор:
Юлия Степанова
Город Санкт-Петербург
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