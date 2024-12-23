Самый популярный актер 2024 года — петербуржец: рассказываем о семье Антона Васильева

Антон Васильев — звезда сериалов «Хрустальный», «Невский» и «Слово пацана», в 2024 году был назван самым популярным актером России. При этом он всегда избегал лишнего внимания к своей личной жизни. Лишь в 2022 году он впервые рассказал о своей семье в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ, удивив многих поклонников.

Актёр уже много лет состоит в браке с Аллой Прокопович, которая старше его на 11 лет. Вместе они воспитывают двух дочерей: Полину, родившуюся в 2010 году, и Ульяну, появившуюся на свет в 2016-м. Васильев с уважением относится к выбору своих детей, утверждая, что они сами решат, хотят ли публичности, когда вырастут. Их фото в соцсетях не найти.

«Когда девочки появились, я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. Не карьера и профессия, а именно они», — говорит актёр. Несмотря на сложный график, Антон остаётся активно вовлечённым в их жизнь. На съёмках он всегда поддерживает связь с семьёй по видеозвонкам, а в редкие выходные старается проводить время исключительно с ними.

Антон Васильев проживает в Санкт-Петербурге, где он чувствует себя ближе к корням. Однако его актёрская работа связана и с Москвой, где он играет в спектаклях МХТ им. Чехова. Даже находясь на съёмках далеко от дома, как это было, например, во время работы над «Хрустальным» в Шахтах, Васильев находил время для встреч с дочерьми, которые приезжали к нему в Ростов.

Этот выбор в пользу семьи показывает, что для Антона Васильева главное — быть не только талантливым актёром, но и заботливым отцом и мужем.